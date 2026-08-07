Aseguran Armas, Drogas y un Auto en Cateo a Presunta Casa de Seguridad en Veracruz

En Coatzacoalcos al sur de Veracruz durante la mañana de este viernes 7 de agosto se realizó una impotante movilización de cuerpos de seguridad, el motivo fue por el cateo a una presunta casa de seguridad en la colonia Las Gaviotas al poniente de la ciudad.

Los primeros reportes indicaron que elementos de los tres niveles de gobierno participaron en dicha movilización. Dejó como saldo de una persona detenida y el aseguramiento de armas, droga y un automóvil, con placas del estado de Veracruz.

El cateo se realizó en un inmueble ubicado sobre la calle Tigres. Lo asegurado así como el detenido quedaron a disposición de las autoridades, para que se determine su situación jurídica.

Otro cateo realizado por cuerpos de seguridad hoy en Veracruz

Se informó acerca de un cateo que se realizó este viernes 7 de agosto al interior de un inmueble comercial con giro de gasera ubicado en el fraccionamiento Los Pinos, en el norte de la ciudad y puerto de Veracruz.

En la zona se dio una importante movilización de cuerpos de seguridad, quiene se encargaron de acordonar el perímetro, en tanto se realizaba el operativo que contó con un importante despliegue de elementos de Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN), Petróleos Mexicanos (PEMEX), así como elementos de Protección Civil.

Hasta el momento no se ha dado a conocer el motivo de la movilización, así como los resultados de ella, solo se mantuvo el cese de operaciones en las instalaciones. Según reportes de habitantes de la zona quienes presenciaron el operativo de las fuerzas del orden, señalaron que el acordonamiento abarcó un par de cuadras a la redonda, situación que causó sorpresa entre la población.