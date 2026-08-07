Seguridad

Aseguran Armas, Drogas y un Auto en Cateo a Presunta Casa de Seguridad en Veracruz

Autoridades realizan cateo a un inmueble que presuntamente era casa de seguridad en Veracruz. Se reportó el aseguramiento de armas de fuego, drogas y un automóvil. En el lugar se detuvo a una persona.

Aseguran drogas armas y un auto en cateo en la colonias Las Gaviotas en Coatzacoalcos al sur de VeracruzAseguran drogas armas y un auto en cateo en la colonias Las Gaviotas en Coatzacoalcos al sur de Veracruz. Foto: N+

Destacado

Autoridades aseguran en cateo armas y drogas en una presunta casa de seguridad. Se informó acerca de una persona detenida. Ocurrió en el sur de Veracruz.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+