Seguridad

Sujeto Permanecerá en Prisión tras Prenderle Fuego a un Joven Herrero en Tehuacán, Puebla

Rubén 'N' fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el homicidio calificado en grado de tentativa en agravio de Valentín de 29 años.

Fiscalía General del Estado de Puebla recaba datos para investigación.Fiscalía General del Estado de Puebla investiga delito. Foto: N+

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Rubén 'N' le prendió fuego a un joven herrero, dejándolo gravemente herido. La Fiscalía de Puebla lo vinculó a proceso.

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