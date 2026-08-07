Sujeto Permanecerá en Prisión tras Prenderle Fuego a un Joven Herrero en Tehuacán, Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla logró la vinculación a proceso de Rubén 'N' por el intento de homicidio en agravio de un herrero ocurrido en el municipio de Tehuacán, el sujeto le prendió fuego dejándolo gravemente herido.

De acuerdo con las investigaciones recabadas, el pasado 2 de agosto aproximadamente a las 9:05 horas, el acusado ingresó a un establecimiento de herrería y balconería en donde se encontraba la víctima. De acuerdo a testigos, el hombre presuntamente le pidió prestada una carretilla, pero momentos después tomó una botella de plástico que contenía líquido flamable y se la arrojó directamente sobre el cuerpo.

Sujeto le prende fuego a un joven en una herrería de Tehuacán, Puebla

En cuestión de segundos, Rubén 'N' habría sacado un encendedor tipo soplete con el cual prendió fuego al líquido que previamente había rociado sobre la víctima, ocasionándole severas quemaduras en el cuerpo.

En ese momento testigos del hecho solicitaron el apoyo a elementos de seguridad quienes lograron la detención del presunto responsable, no obstante, fue liberado conforme a su derecho.

El afectado fue identificado como Valentín 'N' de 29 años de edad quien ejerce como herrero en el municipio de Tehuacán, lamentablemente, tras este ataque sufrió quemaduras en la parte superior del cuerpo por lo que tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital.

Ante esta situación, familiares de la víctima se manifestaron frente al C5 de Tehuacán y bloquearon la carretera Puebla-Tehuacán para exigir justicia por esta agresión que pudo terminar en algo fatal.

Rúben 'N' vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa en Puebla

Este viernes 7 de agosto la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla dio a conocer que inició la investigación correspondiente y recabó datos de prueba que permitieron solicitar y obtener orden de aprehensión contra Rubén 'N'.

Luego de su detención, se dio apertura a la audiencia inicial, en la que el Ministerio Público formuló imputación por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa y solicitó la vinculación a proceso.

Una vez recabados y analizados los datos de prueba, el Juez de Control dictó auto de vinculación a proceso contra Rubén 'N' por el mismo delito materia de la imputación, por lo que se le impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada durante el tiempo que dure el proceso y concedió un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Con información de N+

MCS