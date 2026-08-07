Seguridad

Cinco Hombres Fueron Detenidos con Pistolas Exclusivas de las Fuerzas Armadas en Puebla

Jorge Luis 'N', Alberto 'N', Edgar Yair 'N', José Liberio 'N' y Carlos 'N' fueron asegurados a bordo de una camioneta en la Col. Granjas de San Isidro.

Cinco detenidos con armamento militar en Puebla.Cinco detenidos con armas de la Fuerza de Seguridad en Puebla. Foto: SSP Puebla

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Cinco hombres con armamento militar fueron arrestados en la Prolongación 14 Sur dela ciudad de Puebla.

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