Cinco Hombres Fueron Detenidos con Pistolas Exclusivas de las Fuerzas Armadas en Puebla

Cinco hombres fueron detenidos por policías estatales mientras viajaban en una camioneta sobre la prolongación de la 14 Sur, en la colonia Granjas de San Isidro, de la capital poblana.

Durante la intervención, los agentes aseguraron dos pistolas y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas. La acción ocurrió cuando el vehículo circulaba a exceso de velocidad y estuvo a punto de chocar con una patrulla, movimiento que permitió a los uniformados marcar el alto y aplicar una revisión conforme al protocolo.

Capturan a cinco hombres con armas de la Fuerza de Seguridad en Puebla

Los detenidos, identificados como Jorge Luis 'N', de 43 años; Alberto 'N', de 35 años; Edgar Yair 'N', de 31 años; José Liberio 'N', de 34; y Carlos 'N', de 70 años, quedaron a disposición del Ministerio Público, instancia encargada de continuar con las investigaciones y definir la situación jurídica de cada involucrado.