Capturan a Cuatro Asaltantes de Tienda Departamental tras Persecución en Puebla

Fueron identificados los cuatro hombres quienes asaltaron una tienda departamental ubicada en la 11 Norte y 6 Poniente del Centro Histórico de Puebla

Los presuntos delincuentes responden a los nombres de Ángel 'N', de 27 años, con registros por delitos contra la salud y portación de arma de fuego sin licencia,

También Edgar 'N', de 32 años, con registros por robo a repartidor y a comercio; Juan 'N', de 35 años, con registros por robo a comercio y fardero. Por último, Víctor 'N', de 38 años, delitos contra la salud y portación de arma de fuego sin licencia.

Las autoridades dieron a conocer que durante la noche del miércoles 5 de agosto se registró un robo con violencia en la tienda departamental mencionada, en donde los sujetos rompieron vitrinas para poder sustraer diversos celulares y una vez obtenido en motÍn, se dieron a la fuga.

Elementos de seguridad fueron notificados sobre el asalto por laque rápidamente se movilizaron para dar con los responsables. Al llegar al lugar recabaron información que resultó clave para dar con su paradero.

Los oficiales sabían en qué vehículo huyeron los delincuentes por lo que una vez que fue localizado dieron inicio a una persecución, la cual terminó cerca de la China Poblana.

Cuatro detenidos por asalto a tienda departamental en el centro de Puebla

En ese momento, lograron la detención de cuatro hombres quienes habían realizado el atraco, pues al interior de la unidad encontraron alrededor de 50 dispositivos móviles.

Además, se les aseguró un arma de fuego, un mazo y la camioneta negra tipo pick up en la que viajaban.

Detenidos tras asalto en tienda departamental de Puebla. Foto: SSP Puebla

Ángel 'N', Edgar 'N', Juan 'N' y Víctor 'N' fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público, en donde continuarán con su proceso legal. Cabe destacar que se les investigara si tienen relación con otros delitos similares.

Roban celulares valuados en 100 mil pesos en tienda departamental de Tlaxcala

El pasado 4 de agosto una tienda departamental de la misma cadena fue asaltada con el mismo modus operandi. El atraco ocurrió en la sucursal ubicada sobre la carretera federal Puebla-Tlaxcala a la altura del municipio de Papalotla de Xicohténcatl.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Cuatro Sujetos Asaltaron Tienda Departamental en Carretera Puebla-Tlaxcala

Un grupo de sujetos armados irrumpieron el lugar y lanzaron un disparo al aire para amagar a los empleados y clientes, posteriormente, rompieron las vitrinas del departamento de telefonía y se llevaron diversos dispositivos móviles valuados en aproximadamente 100 mil pesos.

Las autoridades tuvieron conocimiento de los hechos, sin embargo, hasta el momento no se reporta alguna detención por el caso.

Con información de N+

MCS