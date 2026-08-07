Seguridad

Capturan a Cuatro Asaltantes de Tienda Departamental tras Persecución en Puebla

Luego de un atraco ocurrido en la sucursal ubicada en la 11 Norte de Puebla, se desató una persecución que culminó con la detención de cuatro sujetos.

Cuatro detenidos tras robo a tienda departamental en Puebla.Detenido tras robo a tienda departamental en Puebla. Foto: SSP Puebla

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Persecución en Puebla termina con la captura de cuatro hombres que asaltaron una tienda departamental.

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