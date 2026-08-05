Roban Más de Cien Mil Pesos en Celulares tras Asalto en Tienda Departamental de Tlaxcala

Cuatro sujetos asaltaron de forma violenta una tienda departamental ubicada sobre la carretera federal Puebla-Tlaxcala a la altura del municipio de Papalotla de Xicohténcatl.

Testigos señalaron que los delincuentes llegaron en una camioneta blanca y una motocicleta, tres de ellos vestían playera color mostaza y otro azul marino.

Tras irrumpir en la tienda hicieron dispararon al aire y después amagaron al personal mientras se dirigían a las vitrinas donde estaban expuestos los equipos celulares.

Grupo armado comete atraco en tienda departamental de Puebla

Con ayuda de un martillo comenzaron a romper los cristales y se apoderaron de varios móviles, mientras que el personal y clientes que se encontraban en el establecimiento, procedieron a refugiarse.

En cuestión de minutos el grupo armado se llevó una gran cantidad de celulares y sin que nadie los detuviera, se dieron a la fuga.

Los trabajadores accionaron las alarmas y llamaron a los números de emergencia; sin embargo, cuando llegaron los policías los hampones ya habían escapado con el botín que asciende a más de cien mil pesos.

La cadena de tiendas departamentales afectada deberá presentar una denuncia para proceder con las investigaciones correspondientes y poder dar con el paradero de los asaltantes.

Frustran asalto en iglesia de San Miguel Hueyotlipan, Puebla

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana lograron detener a un presunto ladrón y frustrar el asalto a una iglesia en la colonia Las Cuadrillas, en la junta auxiliar de San Miguel Hueyotlipan, en la ciudad de Puebla.

Durante la mañana de este miércoles 5 de agosto, el hombre llegó a la capilla ubicada en la calle 21 Norte, donde vecinos solicitaron el apoyo de las autoridades a través del número de emergencias 911 tras detectar un presunto robo en el templo.

Detienen a presunto ladrón en Puebla. Foto: Juan M.

Elementos a bordo de la patrulla PDLC-359 se trasladaron de inmediato y encontraron al sujeto que era retenido por los pobladores.

El varón fue señalado de tratar de llevarse una bomba de agua y una imagen religiosa, por esto, los uniformados lo aseguraron y fue puesto a disposición de la autoridad competente.

Con información de N+

MCS