Seguridad

Roban Más de Cien Mil Pesos en Celulares tras Asalto en Tienda Departamental de Tlaxcala

Un grupo armado asaltó una tienda departamental ubicada en la carretera federal Puebla-Tlaxcala a la altura de Papalotla de Xicohténcatl.

Asalto en Coppel de Tlaxcala.Asalto en tienda departamental de Tlaxcala. Foto: Juan M.

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Se registra un asalto en tienda departamental de Tlaxcala: Grupo armado roba celulares valuados en más de cien mil pesos.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+