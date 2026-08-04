Seguridad

Aseguran Pipas de Gas LP y Una Camioneta Durante un Operativo en Tepeaca, Puebla

Durante un operativo liderado por la Secretaría de Marina, se aseguraron dos pipas de gas LP y una camioneta

Las unidades fueron remolcadas por grúas y custodiadas por policías.Las unidades fueron remolcadas por grúas y custodiadas por policías. Foto: Juan M

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En Tepeaca, Puebla, un operativo de la Marina y la Policía logra asegurar pipas de gas LP y una camioneta.

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