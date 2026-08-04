Aseguran Pipas de Gas LP y Una Camioneta Durante un Operativo en Tepeaca, Puebla

Dos pipas de gas lp y una camioneta tipo pick up fueron aseguradas en el municipio de Tepeaca, Puebla. El aseguramiento se logró tras un operativo de la Secretaría de Marina, en colaboración con elementos de la Policía estatal y municipal.
El dispositivo sería parte de la estrategia contra el robo de hidrocarburo en la zona, por lo que las unidades fueron trasladadas a la ciudad de Puebla, para ser puestas a disposición de las autoridades correspondientes.
Automovilistas que transitaban por la zona, captaron el momento en que eran remolcadas con grúas y custodiadas por varias patrullas.
Inhabilitan 9 tomas clandestinas y capturan a 77 Personas en Puebla
Del 1 al 28 de julio del presente año, integrantes de la Guardia Nacional y Ejército Mexicano, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, detuvieron a 77 personas, localizaron e inhabilitaron 9 tomas clandestinas. Esto fue en cumplimiento a lo establecido en la estrategia nacional de seguridad pública.
Las autoridades informaron que entre lo asegurado, destacan 16 armas de fuego, cargadores, cartuchos de diversos calibres, además dosis de cocaína, marihuana y cristal. También confiscaron 31 vehículos, incluyendo 20 tipo cisterna, y 8 motocicletas.
Los detenidos y lo decomisado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica. Además, se especificó, que estas acciones fueron realizadas con estricto apego al estado de derecho y respeto a los derechos humanos.