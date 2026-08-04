Seguridad Aseguran Pipas de Gas LP y Una Camioneta Durante un Operativo en Tepeaca, Puebla Durante un operativo liderado por la Secretaría de Marina, se aseguraron dos pipas de gas LP y una camioneta Las unidades fueron remolcadas por grúas y custodiadas por policías. Foto: Juan M Escucha este artículo 1x_mobiledata 00:00 -00:00 Destacado En Tepeaca, Puebla, un operativo de la Marina y la Policía logra asegurar pipas de gas LP y una camioneta. Publicidad Publicidad

Por Redacción N+ 4 ago 2026 | 09:43 CST Actualizado hace 2 horas

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Dos pipas de gas lp y una camioneta tipo pick up fueron aseguradas en el municipio de Tepeaca, Puebla. El aseguramiento se logró tras un operativo de la Secretaría de Marina, en colaboración con elementos de la Policía estatal y municipal. Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. La Historia del Popotillo: Artesanía Poblana que Nace desde las Faldas del Popocatépetl

El dispositivo sería parte de la estrategia contra el robo de hidrocarburo en la zona, por lo que las unidades fueron trasladadas a la ciudad de Puebla, para ser puestas a disposición de las autoridades correspondientes.

Automovilistas que transitaban por la zona, captaron el momento en que eran remolcadas con grúas y custodiadas por varias patrullas.

Inhabilitan 9 tomas clandestinas y capturan a 77 Personas en Puebla

Del 1 al 28 de julio del presente año, integrantes de la Guardia Nacional y Ejército Mexicano, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, detuvieron a 77 personas, localizaron e inhabilitaron 9 tomas clandestinas. Esto fue en cumplimiento a lo establecido en la estrategia nacional de seguridad pública.

Las autoridades informaron que entre lo asegurado, destacan 16 armas de fuego, cargadores, cartuchos de diversos calibres, además dosis de cocaína, marihuana y cristal. También confiscaron 31 vehículos, incluyendo 20 tipo cisterna, y 8 motocicletas.