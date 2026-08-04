Madre de Dafne Zapata Quintos Cambia de Abogados; Busca Fortalecer el Caso por Feminicidio

Tras varias audiencias, Alejandra Quintos, mamá de Dafne Zapata, informó la decisión de realizar un cambio de representación jurídica que lleve el caso relacionado con la muerte de su hija, con el objetivo de fortalecer la estrategia legal y avanzar el esclarecimiento de los hechos.



“Voy a cambiar de abogados; de hecho, ya tomé la decisión. Esta es una cuestión de que quiero total transparencia, cero impunidad, que se sepa la verdad, y ahora sí que me voy a ir con todo con abogados igual o más capacitados que Alejandra; mis respetos para Liz, no es nada personal”, Alejandra Quintos, madre de Dafne Zapata Quintos

Alejandra Quintos Explica Decisión por Cambio de Abogados



La madre de la menor explicó que la decisión se tomó tras presentarse algunas discrepancias durante el desarrollo del proceso judicial, precisó que ya cuenta con un nuevo abogado , quien proviene de otra entidad del país para asumir la defensa en las próximas etapas del procedimiento.



“No me estaba ayudando como yo requería más medios de prueba del asesinato de mi hija, del feminicidio, y ella me estaba poniendo trabas, trabas, trabas, que tenía que ir yo a instancias, que tenía que yo hacer este papeleo. Le dije: ‘Te firmo lo que quieres, no, espérame, eso me molestó y dije no irá... por favor, retírate", Alejandra Quintos, madre de Dafne Zapata Quintos



“No lo voy a decir hasta el día de la audiencia por seguridad del abogado mismo; solamente te puedo decir que no es de este estado de la República”, Alejandra Quintos, madre de Dafne Zapata Quintos



Asimismo, Alejandra dio a conocer que tanto ella como Gabriel Zapata, padre de Dafne, fungirán como parte del proceso junto al nuevo representante legal con la finalidad del avance de las investigaciones.

Autoridades Inspeccionan Escuelas Militarizadas de Tamaulipas

El coordinador estatal de protección civil, Luis Gerardo González, indicó que, en coordinación con protección civil municipal, se llevan a cabo inspecciones a las 5 escuelas militarizadas que hay en Tamaulipas.

Dijo que una se encuentra en el municipio de Reynosa, mientras que el resto en la zona sur del estado. El funcionario mencionó los aspectos que se revisan en dichas escuelas.



El funcionario estatal señaló que, en caso de que las escuelas no cuenten con su programa interno de protección civil, se les establece un tiempo para que cumplan con dicho requisito.







