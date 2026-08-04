Seguridad

Madre de Dafne Zapata Quintos Cambia de Abogados; Busca Fortalecer el Caso por Feminicidio

Alejandra Quintos, mamá de Dafne Zapata, dio a conocer que ha cambiado de abogado debido a algunas discrepancias dentro del proceso judicial y afirmó que ya cuentan con un nuevo representante legal.

Madre de Dafne Zapata Quintos Cambia de Abogados; Busca Fortalecer el Caso por FeminicidioMadre de Dafne Zapata Quintos Cambia de Abogados. Foto: N+

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Alejandra Quintos cambia de abogado para fortalecer el caso de feminicidio de su hija Dafne. Busca transparencia y justicia en el proceso judicial.

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