Seguridad

Vecinos Denuncian Presunto Envenenamiento Masivo de Perros y Gatos en Tampico

En la colonia Colinas del Sol en Tampico, vecinos externaron su molestia, esto debido a a la muerte de mas de 25 animales por supuesto envenenamiento.

Vecinos Denuncian Presunto Envenenamiento Masivo de Perros y Gatos en TampicoVecinos Denuncian Presunto Envenenamiento Masivo de Perros y Gatos en Tampico. Foto: N+

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Más de 25 animales envenenados en Colinas del Sol, Tampico. Vecinos exigen acción a las autoridades.

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