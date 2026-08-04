Vecinos Denuncian Presunto Envenenamiento Masivo de Perros y Gatos en Tampico

Vecinos de la colonia Colinas del Sol en Tampico están molestos por la muerte de más de 25 animales a causa de envenenamiento. Han pedido a las autoridades atender este caso, pero la dirección de ecología brilla por su ausencia.

"A mí me mataron cinco gatos y la verdad sí estoy muy afectado, tengo mucha preocupación porque no sabemos quién lo hace. Yo creía que eran algunos vecinos de las calles siguientes, pero ya en el grupo del fraccionamiento avisan que hay en otras calles, entonces no es alguien específico que esté aquí en una calle", Francisco Rosas, vecino afectado.

Al menos 25 Animales han Muerto por Presunto Envenenamiento. Foto: N+

Residentes de Colinas del Sol Alarmados por la Muerte de 25 Animales

Alrededor de 25 animales, entre perros, gatos y mapaches, han sido envenenados en la colonia Colinas del Sol de Tampico, situación que preocupa a los colonos porque tiene más de un mes que inició esta matanza y no para.

Desconocen si los encargados de ultimar a estos animalitos son de la misma colonia o de alguna otra, pero están seguros de que utilizan veneno para ratas en medio de salchichas.

"Precisamente ayer mataron a dos gatitos más, envenenaron a uno negro y uno güero, que les dábamos de comer; o sea, se me hace muy feo y gacho ese tipo de acciones", Luz Cristal de la Rosa Luna, vecina afectada.

"Ya hemos estado reportando, de hecho a Protección Animal, entre todos los vecinos hemos hecho que se nos escuche más la voz, pero no nos hacen caso, nadie viene". Luz Cristal de la Rosa Luna, vecina afectada

Los vecinos de Colinas del Sol decidieron colocar lonas para advertir a quienes llevan a cabo este delito que matar animales se paga con cárcel. Sin embargo, las autoridades locales no han acudido a ningún llamado que han denunciado.

"Vamos a acudir nuevamente nosotros directamente a la oficina de Ecología a presentar nuestro reclamo y después de eso vamos a hacer una denuncia a Fiscalía para que ya se tomen cartas en el asunto". María Eugenia Suárez Sánchez, vecina afectada

"Había una actividad grande de mapaches; ahorita ya no se ve nada de mapaches, pero los gatos sí han sido bastante, bastante grandes. El sacrificio que ha hecho una o varias personas sobre ellos, realmente alarmante lo que está pasando". Duración: 00:00:13 Tituladora: Julio César Lara, vecino afectado