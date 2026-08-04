Accidente en la México-Pachuca Hoy Hacia CDMX: Personas Heridas por Choque de Transporte Público

Un vehículo de transporte público volcó la mañana de este martes en el kilómetro 12 de la autopista México-Pachuca, en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, después de chocar con otra unidad.

Protección Civil Tlalnepantla informó que 11 personas resultaron con heridas menores.

¿Cómo quedó la zona del accidente en la México-Pachuca?

El impacto provocó que la unidad de transporte público diera una vuelta de 180 grados antes de volcar, con la parte frontal del vehículo totalmente destruida.

El percance ocurrió a la altura de la zona conocida como El Vigilante, con dirección hacia la Ciudad de México, en un tramo correspondiente a la colonia Constitución de 1917, en Tlalnepantla. La unidad de transporte público se dirigía hacia el paradero de Indios Verdes al momento del choque.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. México-Pachuca Desde el Aire: Choque Provoca Afectaciones a la Circulación

Movilización de autoridades y atención a lesionados

Al lugar se movilizaron policías municipales, policías estatales, elementos de la Guardia Nacional, bomberos y unidades de Protección Civil, con ambulancias para brindar atención prehospitalaria. Protección Civil Tlalnepantla confirmó que su personal, junto con Bomberos, atendió a las 11 personas lesionadas.

Varias de las personas afectadas permanecieron sentadas sobre la banqueta, donde vecinos de la zona les acercaron bancos y sillas mientras esperaban la evaluación de los paramédicos, quienes determinarían si era necesario trasladarlas a un hospital cercano. Estaba previsto iniciar en los siguientes minutos las maniobras para retirar de la vialidad las dos unidades involucradas en el choque.

Datos clave del accidente en la México-Pachuca

Ubicación: kilómetro 12 de la autopista México-Pachuca, altura de El Vigilante, colonia Constitución de 1917, Tlalnepantla.

Unidades involucradas: dos, una de ellas de transporte público con destino a Indios Verdes.

Saldo: 11 personas con heridas menores, según Protección Civil Tlalnepantla.

Autoridades movilizadas: policía municipal, policía estatal, Guardia Nacional, bomberos y Protección Civil.

Estatus vial: en proceso de maniobras para retirar los vehículos del lugar.

Recomendación para conductores

Protección Civil Tlalnepantla pidió a quienes circulan por la zona lo siguiente: "Si circulas por la zona, extrema precauciones, reduce la velocidad y sigue las indicaciones de las autoridades".