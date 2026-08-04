Accidentes

Accidente en la México-Pachuca Hoy Hacia CDMX: Personas Heridas por Choque de Transporte Público

Un vehículo de transporte público volcó en la México-Pachuca, en Tlalnepantla; Protección Civil reportó 11 personas con heridas menores

Accidente en la México-Pachuca Hoy Hacia CDMX: Personas Heridas por Choque de Transporte PúblicoFoto: Protección Civil Tlalnepantla

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