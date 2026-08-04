Hombre Aparece Emplayado a un Poste y con Presuntos Dedos Amputados en Ciudad Valles

Un hombre fue localizado la mañana de este martes emplayado a un poste en el municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí, por lo que autoridades estatales desplegaron un operativo de seguridad para rescatarlo y trasladarlo a recibir atención médica.

¿Qué informaron las autoridades sobre el hallazgo?

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, Jesús Juárez Hernández, confirmó que el reporte fue atendido por elementos de la Guardia Civil Estatal, quienes acudieron de inmediato al sitio tras recibir la alerta ciudadana.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima aún se encontraba con vida al momento de ser localizada y presentaba lesiones de gravedad, entre ellas la presunta amputación de varios dedos de las manos. Tras ser liberado, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.

Junto a la persona también fue encontrado un mensaje con amenazas dirigidas a elementos de la Guardia Civil Estatal. Sobre este hecho, Juárez Hernández señaló que este tipo de mensajes forman parte de una estrategia de comunicación utilizada por grupos criminales para generar impacto mediático y tratar de intimidar a las corporaciones de seguridad.

El funcionario aseguró que los elementos estatales actuaron de manera inmediata para salvaguardar la vida de la víctima y poner el caso a disposición de las autoridades investigadoras.

Asimismo, negó que sea una situación frecuente que mandos regionales reciban amenazas o mensajes intimidatorios y sostuvo que este tipo de hechos no intimidan a la corporación, la cual continuará con sus labores operativas en la región.

Juárez Hernández también hizo un llamado a la ciudadanía a no tomar la justicia por propia mano y a denunciar cualquier hecho delictivo ante las autoridades, a fin de que las investigaciones se realicen conforme a derecho y los responsables puedan ser llevados ante el Ministerio Público.

La Fiscalía General del Estado y las autoridades de seguridad mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y determinar el contexto en el que se registró este ataque.