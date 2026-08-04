Seguridad

Hombre Aparece Emplayado a un Poste y con Presuntos Dedos Amputados en Ciudad Valles

Un hombre fue rescatado con vida tras ser localizado emplayado a un poste en Ciudad Valles, San Luis Potosí, con lesiones graves y la presunta amputación de varios dedos.

Rescatan a Hombre Emplayado a un Poste en Ciudad VallesRescatan a Hombre Emplayado a un Poste en Ciudad Valles. Foto: N+

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Un hombre fue rescatado en Ciudad Valles tras ser hallado emplayado a un poste con amputaciones. Mensajes amenazantes acompañaban el hallazgo. Las autoridades piden denunciar delitos y no actuar por cuenta propia.

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