Salud

Reconocido Restaurante Retira Chiles Jalapeños por Posible Brote de Salmonella

El restaurante de comida mexicana ha enfrentado varios brotes de enfermedades transmitidas por alimentos en el pasado

Famoso Restaurante Retira Chiles Jalapeños por Probable Caso de SalmonellaSe observa el logotipo de Chipotle Mexican Grill en el establecimiento Chipotle Next Kitchen. Foto. Reuters

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Las acciones de Chipotle cayeron hasta un 8.5%, situándose en 35.20 dólares, mientras los inversores evaluaban el impacto de una nueva investigación sobre seguridad alimentaria que afecta a esta cadena de burritos

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