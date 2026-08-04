Reconocido Restaurante Retira Chiles Jalapeños por Posible Brote de Salmonella

Chipotle Mexican Grill anunció este martes 4 de agosto de 2026 el retiro de jalapeños de todos sus restaurantes en Minnesota y de otras ubicaciones que recibieron el producto, tras identificar estos chiles como un posible ingrediente común en un brote de salmonella que está siendo investigado por las autoridades de salud pública.

Comunicado de la cadena de restaurantes Chipotle Mexican Grill por posible brote de salmonella. Foto: Chipotle

Las acciones de Chipotle cayeron hasta un 8.5%, situándose en 35.20 dólares, mientras los inversores evaluaban el impacto de una nueva investigación sobre seguridad alimentaria que afecta a esta cadena de burritos, la cual ya ha enfrentado varios brotes de enfermedades transmitidas por alimentos en el pasado.

Chipotle informó que comenzó a rastrear los ingredientes a través de su cadena de suministro tras tener conocimiento de un posible brote e identificó jalapeños provenientes de un mismo lote como una posible fuente, aunque las autoridades sanitarias aún no han determinado la causa definitiva. Así lo dieron a conocer:

"Por precaución extrema, retiramos los jalapeños de nuestros restaurantes y los sustituimos por productos de otros proveedores", declaró Chipotle, aunque se negó a identificar al proveedor en cuestión.

Identifican 110 casos ligados con brote de salmonella

El Departamento de Salud de Minnesota comunicó que había identificado 110 casos relacionados con el brote de salmonela en el estado. De las 84 personas entrevistadas, 75 afirmaron haber comido en Chipotle entre el 14 de junio y el 14 de julio.

Las autoridades sanitarias señalaron que las pruebas recopiladas hasta el momento sugieren que el alimento contaminado también se sirvió en otros restaurantes de estilo mexicano, y que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) está liderando una investigación de trazabilidad para identificar el origen del problema.

Chipotle ha colaborado plenamente con la investigación, facilitando registros e información sobre sus suministros alimentarios y retirando rápidamente los ingredientes sospechosos para ayudar a prevenir más casos de enfermedad, indicaron los funcionarios de salud de Minnesota.

Las autoridades estatales afirmaron no estar preocupadas por una exposición continua en Chipotle, pero advirtieron que el brote podría persistir si el ingrediente contaminado fue suministrado a otros restaurantes.

"Esperamos que el número de casos aumente, incluso si las enfermedades se produjeron hace un par de semanas, ya que el proceso de detección y vigilancia lleva tiempo", explicó Carlota Medus, supervisora ​​y epidemióloga sénior de la Unidad de Enfermedades Transmitidas por Alimentos del Departamento de Salud de Minnesota

¿Cuáles son los síntomas de salmonella?

Las infecciones por salmonella pueden provocar:

Diarrea

Fiebre

Calambres estomacales

Puede ser de gravedad en niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos debilitados. La investigación sobre la salmonella surge en un momento en que los operadores de restaurantes se enfrentan a un mayor escrutinio en materia de seguridad alimentaria tras el reciente brote de ciclosporiasis que afectó a Taco Bell.

Asimismo, se reaviva la preocupación por el historial de brotes de enfermedades transmitidas por alimentos de Chipotle, los cuales perjudicaron sus ventas y motivaron reformas integrales de seguridad.

HVI