Salud

Covid-19 en Veracruz: Confirman 10 Contagios Positivos y Una Defunción Durante 2026

El covid-19 sigue presente en la entidad veracruzana, el reporte del sector salud indica 10 casos y una defunción por la enfermedad en lo que va del año 2026.

Repuntan contagios de COVID19 en Veracruz en 2026 ya se reporta una muerte por este virusRepuntan contagios de COVID19 en Veracruz en 2026 ya se reporta una muerte por este virus. Foto: Archivo N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Covid-19 repunta en el estado de Veracruz con 10 casos y una muerte. Los adultos mayores y menores de 1 año son los más afectados por este virus.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+