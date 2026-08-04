Covid-19 en Veracruz: Confirman 10 Contagios Positivos y Una Defunción Durante 2026

Un total de 10 casos positivos y una defunción, son las cifras de covid-19 que registra el estado de Veracruz hasta el 27 de julio de este año. 2 mil 344 reportes llegaron a hospitales por enfermedad tipo influenza y de infección respiratoria aguda grave, de los cuales el 0.3 por ciento se confirmó como covid-19.

La Secretaría de Salud Federal detalla que el 3.1 por ciento de los casos sospechosos se confirman como covid-19, lo que muestra un incremento gradual en los últimos dos meses.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Veracruz Ocupa el Segundo Lugar Nacional en Casos de Dengue en lo que Va de 2026

A nivel nacional se han confirmado mil 348 casos y 21 defunciones. el boletín epidemiológico detalla que el grupo de edad más afectado es de personas adultos mayores de entre 80 y 95 años y los menores de 1 año.

Los síntomas del covid-19 son fiebre, tos seca y persistente, fatiga extrema o cansancio, puede existir dolor de cabeza, garganta y muscular, pérdida de olfato o gusto, malestar estomacal y congestión nasal.

Emiten recomendaciones para evitar nuevos contagios

Para evitar contagios, se recomiendan medidas de higiene como:

El lavado de manos con agua y jabón por al menos 20 segundos o usar gel al 70 por ciento.

No tocarse ojos, nariz y boca con manos sin lavar.

cubrir nariz y boca con un pañuelo desechable o con el codo flexionado al toser o estornudar.

Limpiar y desinfectar objetos de uso común,

Mantener distancia adecuada en lugares concurridos y con quien presente síntomas.

Usar cubrebocas al salir de casa y dentro si se tiene un familiar con síntomas.

Y lo más importante es acudir al médico al presentar síntomas sospechosos y evitar la automedicación.

¿Cuántos casos de Dengue se reportan en Veracruz?

El estado de Veracruz, registra un total de 561 casos confirmados de dengue y dos decesos en lo que va del 2026. De esos 561 casos, 14 son de dengue grave, 299 corresponden a dengue no grave y 248 a dengue con signos de alarma...

Las Choapas y Poza Rica, continúan cómo los únicos municipios veracruzanos en zona de epidemia por la incidencia de casos por cada cien mil habitantes.

La entidad, se ubica en segundo lugar por número de casos en el país. A nivel nacional, se reportan 3 mil 494 casos y 7 defunciones.