Seguridad

Encuentran Cuerpo de Hombre con Huellas de Violencia en Inmediaciones del Panteón en Veracruz

Un hombre fue encontrado sin vida en las inmediaciones del panteón de la comunidad El Progreso, en Martínez de la Torre

Un hombre fue encontrado muerto en las inmediaciones del panteón de la comunidad El ProgresoEl hombre fue encontrado en las inmediaciones del panteón de la comunidad El Progreso. Foto: Juan Olmedo

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Hallan cuerpo con señales de violencia en Limonares, Martínez de la Torre. La víctima, Faustino B. H., fue encontrada cerca del panteón El Progreso. Autoridades investigan el caso.

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