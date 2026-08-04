Encuentran Cuerpo de Hombre con Huellas de Violencia en Inmediaciones del Panteón en Veracruz

Un hombre fue encontrado sin vida la mañana del pasado lunes 3 de agosto, en las inmediaciones del panteón de la comunidad El Progreso, del municipio de Martínez de la Torre. La víctima fue identificada como Faustino B. H., contaba con 47 años, y era vecino de la comunidad de Tres Encinos, perteneciente al mismo municipio.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Hombre Lesionado Genera Movilización de Cuerpos de Emergencias en Calles de Veracruz

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo presentaba huellas de violencia, presuntamente ocasionadas por una severa agresión física que le habría provocado la muerte. Elementos policiacos y personal de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, mientras autoridades ministeriales iniciaron una carpeta de investigación para intentar esclarecer el homicidio.

Hombre muere de forma súbita en pleno centro de Tuxpan, Veracruz

El fin de semana, un hombre murió de manera súbita cuando caminaba con su familia por la esquina de la calle Pípila y la avenida Benito Juárez, de la colonia Centro, del puerto de Tuxpan, en la zona norte del estado de Veracruz. El ahora fallecido, fue identificado como Óscar González Ramos, contaba con 61 años y era vecino de la comunidad de Banderas, perteneciente a este municipio.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar, pero solo pudieron confirmar que la persona ya no presentaba signos vitales. Mientras tanto, elementos del Ejército Mexicano, Policía Estatal, Policía Ministerial y Servicios Periciales, realizaron las diligencias correspondientes.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se determinará oficialmente la causa del fallecimiento mediante la necropsia de ley.