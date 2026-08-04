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Hay Certificado Médico Escolar Gratis en CDMX: Esta Alcaldía te Da el Documento Sin Costo

En la capital, habrá constancias médicas escolares gratuitas; te compartimos en qué alcaldía

Certificado médicoUna médica revisa un expediente de un paciente. Foto: Cuartoscuro
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