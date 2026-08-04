Hay Certificado Médico Escolar Gratis en CDMX: Esta Alcaldía te Da el Documento Sin Costo

Si todavía no tienes el certificado médico escolar de tu hijo o hija para el próximo ciclo escolar podrás obtenerlo gratis en la Ciudad de México (CDMX); en N+ te compartimos qué alcaldía dará el documento sin costo.

El certificado médico se hará en la jornada de salud organizada por la alcaldía Cuauhtémoc, donde se ofrecerán distintos servicios médicos, entre ellos la expedición sin costo de certificados médicos escolares.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Se Manifiestan Estudiantes Inconformes con Examen de Control de la UNAM

¿Dónde dan certificados médicos escolares gratis en CDMX?

La Alcaldía Cuauhtémoc invitó a madres, padres y tutores a acudir a la explanada de la demarcación para tramitar este documento, que suele ser solicitado por diversas escuelas al inicio del ciclo escolar.

La jornada estará disponible hasta el viernes 7 de agosto en la explanada de la alcaldía, por lo que las autoridades recomendaron aprovechar el servicio antes de que concluya.

Además de la expedición gratuita de certificados médicos escolares, la Jornada de Salud brinda diversos servicios de atención médica para la población.

De acuerdo con la alcaldía, el objetivo es acercar este tipo de servicios a las familias y contribuir a reducir los gastos que implica el regreso a clases.

También, señaló que esta iniciativa tiene como propósito facilitar los preparativos para el nuevo ciclo escolar y permitir que las familias realicen este trámite sin costo.

FBPT