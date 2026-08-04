Él Es el Exesposo de Arantza Ruiz de La Casa de los Famosos México 2026

Arantza Ruiz, integrante de La Casa de los Famosos México 2026 e hija del actor Alejandro Ruiz, sorprendió a sus compañeros de reality al revelar que estuvo casada durante casi tres años con el actor Sebastián Fouilloux, cuyo nombre real es Juan Sebastián Solari Aranda. La confesión, hecha durante una charla en la cocina de la casa, disparó la curiosidad del público sobre la identidad de su exmarido.

¿Quién es Sebastián Fouilloux?

Fouilloux nació el 2 de septiembre en la Ciudad de México y mide 1.75 metros. Es actor de televisión con una trayectoria que incluye telenovelas, series y programas unitarios como La Madrastra (2022), Médicos, Línea de Vida (2019), El Ángel de Aurora (2024), Ellas soy yo, Amar a muerte, La Jefa, Como dice el dicho y La Rosa de Guadalupe. Fuera de la actuación, mantiene actividad en redes sociales, donde comparte rutinas de ejercicio y transmisiones en vivo en TikTok, plataforma en la que suele cocinar y platicar con sus seguidores.