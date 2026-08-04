Entretenimiento

Él Es el Exesposo de Arantza Ruiz de La Casa de los Famosos México 2026

Arantza Ruiz reveló en La Casa de los Famosos México 2026 que estuvo casada con el actor Sebastián Fouilloux. Esto se sabe de él.

quien-es-sebastian-fouilloux-exesposo-arantza-ruizFoto: Facebook La Casa de los Famosos

Destacado

¿Sabías que Arantza Ruiz de La Casa de los Famosos México 2026 estuvo casada con Sebastián Fouilloux? Conoce la historia de su romance y las razones de su divorcio.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+