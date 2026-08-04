Yanet García Revela Cómo OnlyFans le Cambió la Vida: Compró un Departamento en Manhattan

Yanet García sorprendió a Karina Torres, su compañera en La Casa de los Famosos México 2026, al contarle el impacto económico que ha tenido su cuenta de OnlyFans en los últimos cinco años. Durante una plática dentro del reality, la conductora regiomontana confirmó que el dinero generado en la plataforma le alcanzó para comprar un departamento en Manhattan, Nueva York.

La confesión llegó cuando Torres le preguntó directamente si le iba bien en la plataforma. García evitó dar cifras, pero fue clara sobre el resultado: compró su departamento en Manhattan. Ante la incredulidad de Torres, quien le pidió que lo jurara, García confirmó que era cierto.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Karina Torres se Enfrentará a sus 'Demonios' Dentro de La Casa de los Famosos México

De una sesión de fotos a un "negocio"

García explicó que abrió su cuenta en OnlyFans en 2021 sin mayores expectativas: pensaba subir una sesión de fotos en lencería y quedarse con lo que generara ese mes. El resultado la tomó por sorpresa. Según relató, la respuesta fue tan inesperada que no encontró otra forma de describirla más que como una auténtica "locura".

Fue justo esa reacción del público la que la llevó a replantear la plataforma como una fuente de capital. Al ver el alcance que tuvo aquella primera publicación, García cuenta que entendió que podía convertirse en el respaldo financiero de la compañía que sueña con crear en Estados Unidos.

Contenido sin desnudos

La modelo fue enfática en un punto: en cinco años en la plataforma nunca ha publicado desnudos. Su catálogo se compone de sesiones de lencería, trajes de baño y material sensual, producido con un equipo de alrededor de 20 personas en sesiones que realiza aproximadamente cada tres meses.

De acuerdo con la información visible en su perfil, García acumula más de 711 mil "me gusta" y un catálogo de 1,100 fotografías y 582 videos, con una suscripción mensual de 20 dólares. La plataforma no hace pública la cifra exacta de suscriptores, aunque en 2022 medios especializados estimaron que rondaba los 5 mil suscriptores de pago, dato que nunca ha sido confirmado por la propia conductora.

El siguiente paso: una empresa de suplementos

García adelantó que buena parte de las ganancias que genera en OnlyFans están destinadas a reunir el capital necesario para lanzar una compañía de suplementos en Nueva York, uno de los proyectos empresariales que busca consolidar fuera de la televisión.

La confesión también abrió una conversación paralela con Torres, quien reconoció haber considerado abrir su propia cuenta en la plataforma, aunque su equipo de representación se lo desaconsejó por el posible impacto en sus contratos publicitarios. García la animó a reconsiderarlo, con el argumento de que puede construir su propio negocio en lugar de depender de que una marca la contrate.

Quién es Yanet García

Originaria de Santiago, Nuevo León, García saltó a la fama en 2015 como conductora del clima en Gente Regia, de Televisa Monterrey, tras un segmento que se hizo viral a nivel mundial. En 2018 se integró al programa Hoy, de Televisa. Su carrera también incluye incursiones en el cine, con títulos como Sharknado 5: Calentamiento Global (2017) y Qué Huevos, Sofía (2025), además de estudios en nutrición y una certificación como health coach en Nueva York.

El 21 de julio de 2026 fue confirmada como participante de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, donde continúa compitiendo tras la eliminación de Mariana Ochoa el pasado 2 de agosto.