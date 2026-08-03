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¿Quién es Gerardo Monroy? El Novio de Aldo Rendón con quien Lleva más de 15 Años de Relación

Conoce a Gerardo Monroy, el músico con quien Aldo Rendón lleva más de 15 años de relación y a quien comparan con Harry Styles.

quien-es-gerardo-monroy-novio-aldo-rendonFoto: Facebook La Casa de los Famosos

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¿Sabías que Aldo Rendón tiene una relación de 15 años con Gerardo Monroy? Descubre quién es el músico que prefiere mantenerse lejos de la farándula.

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