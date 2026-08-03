¿Quién es Gerardo Monroy? El Novio de Aldo Rendón con quien Lleva más de 15 Años de Relación

La llegada de Aldo Rendón a La Casa de los Famosos México 2026 trajo consigo una revelación que sus seguidores no esperaban: por primera vez de manera pública, el stylist mencionó el nombre de su pareja. Se trata de Gerardo Monroy, un músico con quien mantiene una relación de más de 15 años y a quien hasta ahora había mantenido fuera del ojo público.

Aunque para los seguidores más atentos del experto en imagen la relación era casi un secreto a voces,Gerardo ya aparecía en fotos de viajes y celebraciones en redes, la confirmación dentro del reality causó la curiosidad de quienes están siguiendo el programa.

Un músico ajeno a la farándula

Gerardo Monroy no tiene relación con la industria del entretenimiento. Su terreno es la música: bajo el nombre artístico de “Señor Skelter”, ha lanzado temas como El canto del fenómeno, Le Manque y Estrella blanca. En Instagram, donde apenas supera los 5 mil seguidores, comparte sobre todo postales de los viajes que realiza junto a Aldo por distintas partes del mundo.

A diferencia de su pareja, quien viste a figuras como Belinda, Gloria Trevi y Galilea Montijo, Gerardo no asiste a eventos de la industria ni se deja ver en alfombras rojas. Es una decisión consciente: el propio Aldo ha explicado en podcasts y entrevistas que a su novio "le da oso" la farándula y que prefiere mantenerse al margen del mundo de celebridades en el que él se desenvuelve a diario.

15 años de relación, lejos de los reflectores

Esa diferencia de mundos, lejos de ser un obstáculo, ha sido parte de la fórmula que les ha permitido sostener su relación por más de década y media. Incluso las amistades famosas de Aldo respetan esa dinámica y conviven con Gerardo en un plano estrictamente personal, sin exposición pública.

El amor, sin embargo, no se ha ocultado del todo. En 2023, Aldo compartió en Instagram una felicitación de cumpleaños que dejó pocas dudas sobre la relación, en la que describió a Gerardo como su persona favorita y como alguien indispensable en su vida.