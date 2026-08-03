Salud

Muertes por Brote de Cyclospora Cayetanensis: ¿En Qué Casos la Diarrea Explosiva es Mortal?

Dos personas han fallecido por diarrea explosiva, se trata de las primeras muertes registradas en uno de los mayores brotes de enfermedades transmitidas por alimentos en la historia reciente de EUA

Primeras Víctimas de Clicosporiasis: ¿En Qué Casos la Diarrea Explosiva Puede Ser Mortal?Venta de lechugas en una tienda de comestibles en Washington D. C., Estados Unidos. Foto: Reuters

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El brote también ha afectado la confianza de los consumidores, contribuyendo a una disminución en las ventas de lechuga y a una reducción en las visitas a cadenas de restaurantes

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