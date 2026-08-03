Muertes por Brote de Cyclospora Cayetanensis: ¿En Qué Casos la Diarrea Explosiva es Mortal?

La infección parasitaria transmitida por alimentos ha llevado a las autoridades sanitarias de Estados Unidos, donde ya provocó las primeras dos muertes, a mantener en alerta a la población y a los restaurantes a extremar las precauciones; en N+ te decimos en qué casos la diarrea explosiva puede ser mortal.

El parásito Cyclospora cayetanensis detectado en Michigan, como el epicentro de este brote, lleva más de mil 500 casos registrados hasta el 10 de julio, mientras que el estado vecino de Ohio reporta cientos más.

Sin embargo, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), hay investigaciones sobre casos de la enfermedad en más de dos docenas de estados adicionales.

¿Qué es la ciclosporiasis?

La ciclosporiasis es una enfermedad intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis; no todas las personas infectadas presentan síntomas.

No obstante, quienes sí los manifiestan pueden sufrir episodios de diarrea frecuente y explosiva, que pueden prolongarse desde unos pocos días hasta más de un mes, acompañados de náuseas, fatiga e hinchazón abdominal.

¿Cómo se propaga este parásito?

La Cyclospora se transmite mediante el consumo de alimentos o agua contaminados con heces. La infección puede tratarse con antibióticos, pero la mayoría de las personas se recuperan sin intervención médica, aunque el proceso lleva más tiempo.

Las autoridades sanitarias no han identificado una fuente específica de estos brotes. La transmisión directa de persona a persona es poco probable.

¿Cómo se puede evitar esta infección?

Expertos en salud dicen que, en primer lugar, se sugiere evitar el consumir alimentos o agua que puedan estar contaminados con heces.

En segundo lugar, seguir las recomendaciones de seguridad alimentaria para la preparación y el almacenamiento adecuados, como retirar las partes dañadas o magulladas de frutas y verduras, además de seguir estas recomendaciones:

Comprar lechugas enteras, en lugar de bolsas de lechuga ya lavada.

Separar y lavar todas las hojas de cilantro y albahaca.

Cortar la base de la raíz y retirar la capa exterior de las cebollas.

Considerar evitar frutas frescas, como las frambuesas, cuya superficie es más difícil de lavar.

La única forma segura de evitar la infección es cocinar las verduras. El parásito “Cyclospora” muere a una temperatura de 70 grados Celsius.

¿En cuáles casos se han registrado muertes por diarrea explosiva?

Dos personas han fallecido a causa de la ciclosporiasis en Michigan, según informó este lunes 3 de agosto de 2026 el Departamento de Salud del estado; se trata de las primeras muertes registradas en uno de los mayores brotes de enfermedades transmitidas por alimentos en la historia reciente de Estados Unidos.

Generalmente, esta enfermedad no pone en peligro la vida. Sin embargo, las autoridades de Michigan señalaron que las dos personas fallecidas padecían afecciones de salud subyacentes importantes que pudieron verse agravadas por la enfermedad y la deshidratación asociada, según los registros médicos.

Una investigación de la FDA vinculó el brote, que se ha extendido a nueve estados, con lechuga tipo iceberg proveniente de las instalaciones de la empresa privada Taylor Farms en el centro de México, aunque las autoridades siguen buscando otras posibles fuentes.

Los casos de ciclosporiasis en Estados Unidos han alcanzado niveles récord este año, impulsados ​​al menos en parte por lechuga contaminada que fue retirada posteriormente del mercado y que se encontró en productos vendidos en los restaurantes Taco Bell, propiedad de Yum Brands (YUM.N).

Si bien la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha vinculado el brote con la lechuga, las infecciones siguen aumentando mientras la agencia investiga otras posibles fuentes.

El brote también ha afectado la confianza de los consumidores, contribuyendo a una disminución en las ventas de lechuga y a una reducción en las visitas a cadenas de restaurantes como Sweetgreen (SG.N) y Chipotle (CMG.N).

HVI