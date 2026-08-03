¿Cuándo Empiezan las Ligas de Futbol en Europa?

Tras un intenso verano marcado por el Mundial 2026, los clubes del Viejo Continente afinan los últimos detalles de su pretemporada para dar inicio a la campaña 2026/27. Las principales ligas europeas están listas para abrir el telón durante el mes de agosto, marcando el regreso de las estrellas mundiales a la actividad de clubes.

A continuación, te presentamos las fechas oficiales en que arrancará la actividad en las principales ligas de Europa: Inglaterra, España, Italia, Francia, Alemania, Países Bajos y Portugal.

¿Cuándo empiezan las principales ligas de Europa?

Premier League (Inglaterra)

Fecha de inicio: 21 de agosto de 2026

Partido inaugural: Arsenal vs Coventry City

Just one month until the first round of fixtures for the 2026/27 Premier League season begins 🏟️👀 pic.twitter.com/bEl7NsQ3mG — Premier League (@premierleague) July 21, 2026

LaLiga (España)

Fecha de inicio: 15 de agosto de 2026

Partido inaugural: Alavés vs Getafe

Ligue 1 (Francia)

Fecha de inicio: 21 de agosto de 2026

Partido inaugural: Marsella vs Racing de Estrasburgo

Eredivisie (Países Bajos)

Fecha de inicio: 7 de agosto de 2026

Partido inaugural: Cambuur vs Excelsior

Liga Portugal (Portugal)

Fecha de inicio: 7 de agosto de 2026

Partido inaugural: Estoril vs Famalicao

Serie A (Italia)

Fecha de inicio: 22 de agosto de 2026

Partido inaugural: Udinese vs Como

Bundesliga (Alemania)

Fecha de inicio: 28 de agosto de 2026

Partido inaugural: Bayern Múnich vs Stuttgart

Inician las ligas y termina el mercado de fichajes

El arranque de los torneos coincidirá con las últimas semanas del mercado estival de fichajes, el cual cerrará sus registros formalmente a finales de agosto. De esta manera, los directores técnicos deberán afrontar las primeras tres o cuatro jornadas del campeonato oficial mientras terminan de confeccionar sus plantillas definitivas para el curso 2026/27.

DB