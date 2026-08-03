Deportes

¿Cuándo Empiezan las Ligas de Futbol en Europa?

Luego del Mundial y las vacaciones para los futbolistas que participaron, las ligas en Europa están a punto de comenzar

José Mourinho y Arda Güler, del Real Madrid, en un partido de pretemporadaFoto: Getty Images
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