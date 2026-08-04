Registran Dos Muertes por Presuntos Ahogamientos en Playas de Rosarito y Ensenada

Los recientes incidentes registrados en las costas de Playas de Rosarito y Ensenada encendieron nuevamente las alertas sobre los riesgos de ingresar al mar en Baja California, luego del fallecimiento de una mujer de 54 años presuntamente por ahogamiento y la localización de un cuerpo durante la búsqueda de un joven de 19 años.

Ante estos hechos, cuerpos de emergencia reiteraron el llamado a extremar precauciones durante la temporada de verano, atender las indicaciones de los salvavidas y evitar ingresar al agua cuando las condiciones del oleaje representen un riesgo.

Localizan cuerpo durante búsqueda de joven desaparecido en Rosarito

La mañana del lunes 3 de agosto fue localizado el cuerpo de una persona a orillas del mar en Playas de Rosarito, a la altura de la Zona Costa, cerca del Centro de Convenciones.

De acuerdo con la Dirección de Bomberos de Playas de Rosarito, el hallazgo fue reportado por un residente que caminaba por la playa, por lo que elementos de la División de Salvavidas se trasladaron al sitio.

Los rescatistas ingresaron al mar para recuperar el cuerpo y colocarlo en una zona segura, donde posteriormente quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes.

De manera preliminar, personal de rescate observó que el cuerpo presentaba características y vestimenta similares a las de David ’N’, un joven de 19 años que desapareció durante el fin de semana tras ingresar al mar en el sector costero de la Termoeléctrica.

Sin embargo, será mediante los estudios realizados por el Servicio Médico Forense (Semefo) que se determine oficialmente la identidad de la persona localizada.

La búsqueda comenzó desde la tarde del sábado, cuando dos hombres ingresaron al mar en la zona de la Termoeléctrica y tuvieron dificultades para salir debido a las condiciones del oleaje.

Uno de ellos logró ser puesto a salvo, sin embargo, David ’N’ no pudo ser localizado, por lo que cuerpos de emergencia desplegaron un operativo de búsqueda marítima.

Las labores continuaron hasta que la mañana del lunes fue reportada la presencia de un cuerpo a orillas del mar.

Mujer muere presuntamente ahogada en Playa La Misión

Otro incidente ocurrió en Playa La Misión, en Ensenada, donde una mujer de 54 años perdió la vida presuntamente por ahogamiento.

Tras el fallecimiento, la Dirección de Bomberos de Ensenada reiteró el llamado a los visitantes para extremar precauciones al ingresar al mar y seguir en todo momento las recomendaciones de los salvavidas.

Como parte del Operativo Verano 2026, la corporación reforzó la vigilancia en Playa La Misión con tres puntos temporales y ocho salvavidas para atender posibles emergencias durante la temporada de mayor afluencia.

Refuerzan vigilancia en playas de Ensenada

Además de los puntos de vigilancia, elementos de emergencia realizan recorridos preventivos entre Playa Mal Paso, Clam Beach y La Salina, con el objetivo de detectar situaciones de riesgo y brindar atención a los visitantes.

El operativo también cuenta con una ambulancia y dos paramédicos para responder de manera inmediata ante accidentes acuáticos.

Los cuerpos de emergencia reiteraron la importancia de no subestimar las condiciones del mar, evitar ingresar en zonas consideradas peligrosas y atender las indicaciones de los salvavidas para reducir el riesgo de nuevos incidentes.

Información Pamela Mercado y Patricia Lafarga

APG