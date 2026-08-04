Accidentes

Registran Dos Muertes por Presuntos Ahogamientos en Playas de Rosarito y Ensenada

Los casos ocurrieron en Ensenada y Playas de Rosarito, cuerpos de emergencia pidieron extremar precauciones y atender las indicaciones de salvavidas.

Los casos ocurrieron en Ensenada y Playas de Rosarito; cuerpos de emergencia pidieron extremar precauciones y atender las indicaciones de salvavidas.Los casos ocurrieron en Ensenada y Playas de Rosarito; cuerpos de emergencia pidieron extremar precauciones y atender las indicaciones de salvavidas. | Foto: N+

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¡Alerta en las playas de Rosarito y Ensenada! Dos muertes por presuntos ahogamientos. Cuerpos de emergencia piden extremar precauciones y seguir indicaciones de salvavidas.

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