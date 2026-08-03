Sociedad

Advierten Sanciones por Exponer Mascotas al Calor Extremo en BC; Hasta 8 Años de Prisión

Autoridades advierten que exponer animales al calor extremo puede provocar golpes de calor y derivar en multas, retiro de mascotas e incluso consecuencias penales

Exponer a Mascotas al Calor Extremo Puede Tener Consecuencias Legales en Baja CaliforniaExponer a Mascotas al Calor Extremo Puede Tener Consecuencias Legales en Baja California | Foto: N+

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