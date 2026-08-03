Advierten Sanciones por Exponer Mascotas al Calor Extremo en BC; Hasta 8 Años de Prisión

Ante las altas temperaturas, autoridades y organizaciones de protección animal alertaron sobre los riesgos de mantener a perros y otras mascotas en azoteas o espacios expuestos directamente al sol, una práctica que puede provocar desde un golpe de calor hasta consecuencias graves para su salud.

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Baja California recordó que mantener animales en condiciones que pongan en riesgo su integridad por falta de atención puede generar sanciones conforme a la legislación vigente.

¿Cómo identificar un golpe de calor en perros?

Vivían Virrey, encargada de la Fundación Lele, explicó que la exposición prolongada a temperaturas elevadas puede ocasionar un golpe de calor y señaló que existen diferentes síntomas que pueden alertar a los propietarios.

Entre ellos se encuentran el jadeo excesivo, letargo, vómito y diarrea, mientras que en casos de mayor gravedad los animales pueden presentar episodios similares a convulsiones.

Ante la presencia de estos síntomas, es importante retirar al animal de la exposición al calor y buscar atención veterinaria.

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¿Dejar a un perro en la azotea se considera maltrato animal?

La representante de la Fundación Lele consideró que mantener a una mascota sobre una azotea sin condiciones adecuadas para protegerse del sol constituye una forma de maltrato, debido a que el animal queda expuesto directamente a las altas temperaturas.

Advirtió que superficies como el concreto pueden alcanzar temperaturas elevadas durante las horas de mayor radiación solar, incrementando el riesgo para los animales cuando no cuentan con sombra, ventilación o un sitio adecuado para resguardarse.

La Secretaría de Medio Ambiente recordó que exponer a los animales a condiciones que representen un riesgo por negligencia puede ser sancionado por la ley.

Dependiendo de las circunstancias y gravedad del caso, las consecuencias pueden incluir multas y el retiro de los animales por parte de la autoridad. Cuando exista daño grave o la muerte del ejemplar, los responsables podrían enfrentar un proceso penal con penas que pueden alcanzar hasta ocho años de prisión.

¿Cómo proteger a las mascotas de las altas temperaturas?

Para prevenir afectaciones, las autoridades recomiendan mantener a las mascotas en lugares seguros, ventilados y con sombra, además de garantizarles acceso permanente a agua fresca.

También se aconseja evitar los paseos durante las horas de mayor calor y reducir las actividades físicas cuando las temperaturas sean elevadas.

En caso de detectar animales expuestos al sol sin agua, sombra o condiciones adecuadas, la Secretaría exhortó a la ciudadanía a reportar posibles situaciones de riesgo o negligencia ante las autoridades correspondientes.

Información Atenas Gómez

APG