Sociedad

Bloqueo en Periférico de Torreón: Vecinos Denuncian Falta de Agua Potable

Vecinos de la colonia Plan de San Luis, realizaron un bloqueo en el periférico Raúl López Sánchez de Torreón denunciando falta de agua potable

Vecinos de la colonia Plan de San Luis, realizaron un bloqueo en el periférico Raúl López Sánchez de Torreón denunciando falta de agua potableVecinos de la colonia Plan de San Luis bloquean el periférico de Torreón por falta de agua potable. Foto: N+

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Vecinos de la colonia Plan de San Luis bloquean el periférico de Torreón por falta de agua potable

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