Bloqueo en Periférico de Torreón: Vecinos Denuncian Falta de Agua Potable

La mañana de este 3 de agosto del 2026, habitantes de la colonia Plan de San Luis, en Torreón, realizaron un bloqueo del carril lateral del periférico Raúl López Sánchez y la avenida Bravo, a un costado del puente vehicular, en los carriles con dirección de Torreón hacia Gómez Palacio, como medida de protesta por la falta de agua potable.

Los vecinos denuncian que tienen más de un mes sin el servicio de agua potable, a pesar de que aseguran estar al corriente con el pago de los recibos emitidos por el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS).

Ricardo Blanco, uno de los manifestantes, mencionó que durante la pasada administración del SIMAS, al menos recibían apoyo mediante el envío de pipas para abastecer a las familias mientras se resolvía el problema.

Sin embargo, señaló que con la nueva administración no han recibido ningún tipo de apoyo y permanecen sin agua, ya que el pozo que abastece a la colonia Plan de San Luis es el de la colonia Fidel Velásquez, el cual lleva varias semanas en reparación.

Tráfico en periférico Raúl López Sánchez de Torreón

Debido al bloqueo, el tráfico comenzó a congestionarse rápidamente sobre el periférico Raúl López Sánchez, aunque los carriles centrales permanecieron abiertos y la circulación continuó de manera parcial.

Los manifestantes pidieron comprensión y paciencia a los automovilistas afectados por la protesta, al tiempo que hicieron un llamado a las autoridades municipales y al SIMAS para que atiendan de manera urgente la problemática y restablezcan el servicio de agua potable en la colonia.