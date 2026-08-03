Sociedad

Temblor en México Hoy 3 de Agosto 2026: Magnitud y Ubicación de Sismos este Lunes

Conoce aquí detalles sobre los temblores registrados en las últimas horas en la República Mexicana

Centro Alterno de Monitoreo (CAM) del Servicio Sismológico Nacional (SSN) en Hidalgo. Foto: Cuartoscuro | ArchivoCentro Alterno de Monitoreo (CAM) del Servicio Sismológico Nacional (SSN) en Hidalgo. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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México se estremece: Sismos en varios estados. Aprende a elaborar un plan familiar de protección civil y actúa con seguridad en emergencias.

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