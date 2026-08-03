Homicidios

Bajan Homicidios en México: ¿Cuáles Son los Estados con Menos Asesinatos en el País?

El INEGI informa que en 2025 se registraron 27,989 muertes por presunto homicidio, en México, según cifras preliminares

Balacera en Culiacán, SinaloaCerco de seguridad por balacera en Culiacán, Sinaloa. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

¿Sabías que los homicidios en México cayeron en 2025? Conoce los 5 estados con menos asesinatos y cómo se comparan con el año anterior.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+