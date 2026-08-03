Bajan Homicidios en México: ¿Cuáles Son los Estados con Menos Asesinatos en el País?

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó un informe hoy, 3 de agosto de 2026, sobre defunciones por homicidio, en México; aquí te decimos qué estados registraron menos asesinatos, en 2025.

El INEGI informó que, durante 2025, se registraron 27,989 muertes por presunto homicidio, en nuestro país, según cifras preliminares de las estadísticas por defunciones por dicho delito, en comparación con 2024, cuando hubo 33,550 asesinatos.

De acuerdo con el INEGI, el principal medio con el que se ejecutaron los casi 28,000 homicidios fue, en 70.8%, por disparo de arma de fuego; y el 9.4%, con armas u objetos punzocortantes.