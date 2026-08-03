Bajan Homicidios en México: ¿Cuáles Son los Estados con Menos Asesinatos en el País?

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó un informe hoy, 3 de agosto de 2026, sobre defunciones por homicidio, en México; aquí te decimos qué estados registraron menos asesinatos, en 2025.
El INEGI informó que, durante 2025, se registraron 27,989 muertes por presunto homicidio, en nuestro país, según cifras preliminares de las estadísticas por defunciones por dicho delito, en comparación con 2024, cuando hubo 33,550 asesinatos.
De acuerdo con el INEGI, el principal medio con el que se ejecutaron los casi 28,000 homicidios fue, en 70.8%, por disparo de arma de fuego; y el 9.4%, con armas u objetos punzocortantes.
En 2025, se registró una tasa de 21.4 homicidios por cada 100 mil habitantes, a nivel nacional, apuntó el INEGI.
En el caso de los varones, la tasa fue de 38.4 homicidios por cada 100 mil hombres; en cuanto al género femenino, la tasa fue de 4.7 por cada 100 mil mujeres.
Lista de los 5 estados con más homicidios en México
De acuerdo con las estadísticas preliminares del INEGI, los siguientes 5 estados de la República mexicana registraron más casos de homicidios, durante 2025:
Guanajuato: 3,249.
Estado de México: 2,575.
Chihuahua: 2,106.
Baja California: 2,095.
Sinaloa: 1,805.
Lista de los 5 estados con menos homicidios en México
A continuación, te informamos cuáles son los 5 estados de la República mexicana con menos homicidios, en 2025.
Yucatán: 42.
Campeche: 97.
Durango: 108.
Coahuila: 109.
Tlaxcala: 139.
Durante 2025, se registraron 27,989 defunciones por presunto homicidio en México. Los principales medios que se usaron para provocar la muerte fueron: ▪️70.8% disparo con arma de fuego ▪️9.4% armas u objetos punzocortantes