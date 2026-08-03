Tráfico vehicular

Reporte de Garitas Mexicali Hoy 3 de Agosto del 2026: Actualización de Filas y Tiempos

¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Mexicali hoy 3 de agosto

Garitas MexicaliFoto: N+

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¡Atención! Las filas en las Garitas de Mexicali hoy son largas, hasta 1 hora en algunos carriles. Revisa los tiempos en vivo y elige la mejor opción para cruzar.

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