Tráfico vehicular

Realizan Bloqueo Frente a Puerta del Estadio GNP Previo a Concierto de Harry Styles, ¿Qué Pasó?

Un grupo de manifestantes bloquea las inmediaciones del Estadio GNP previo al concierto de Harry Styles hoy en CDMX; esto exigen

Bloqueo en inmediaciones del concierto de Harry StylesFoto: Harry_Styles
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