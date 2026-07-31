Realizan Bloqueo Frente a Puerta del Estadio GNP Previo a Concierto de Harry Styles, ¿Qué Pasó?

Un grupo de manifestantes realiza un bloqueo en inmediaciones del Estadio GNP, donde esta noche el cantante Harry Styles ofrecerá el primer concierto de su gira "Together, Together Tour 2026" en la CDMX; esto sabemos.

De acuerdo con los primeros reportes, los inconformes se ubican a la altura de la Puerta 6 del recinto, la cual se ubica sobre Viaducto Río de la Piedad, muy cerca de la estación Ciudad Deportiva de la Línea 9 del Metro CDMX.

Los manifestantes mantienen cerrada la circulación con dirección a la zona oriente de la ciudad, por lo que ya se reportan largas filas de autos varados.

¿Por qué bloquean afuera del Estadio GNP previo a show de Harry Styles?

El bloqueo en inmediaciones de la Puerta 6 del Estadio GNP, se debe a un grupo de comerciantes que exigen diálogo con autoridades, debido a que aseguran que no se les está permitiendo instalarse para vender en el evento.

Se trata de alrededor de 50 personas, quienes con pancartas y otros artículos, afectan la circulación vial de todos los carriles.

Por esta razón, las autoridades de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), han informado que para evitar la zona, es importante tomar alguna de estas alternativas viales:

Circuito Interior al norte

Francisco Morazán

Calle 47

A través de redes sociales, usuarios indicaron que en la zona no estaban permitiendo que vendedores de mercancía no oficial instalaran sus puestos.

"Están los puestos, pero no pueden vender nada de Harry Styles, solo hay lentes de sol, corbatas, brillitos, pero nada de Harry específicamente. Ya habían cerrado el Viaducto", indicó una usuaria.

¿Qué calles están afectadas?

Toma en cuenta que las inmediaciones del Estadio GNP Seguros estarán afectadas por los próximos días, ya que el cantante ofrecerá siete conciertos en el recinto ubicado en la alcaldía Iztacalco. En ese sentido, el Viaducto Río de la Piedad, el Eje 3 Sur Añil y Circuito interior, serán las vialidades más afectadas.

Estas serían las alternativas viales:

Avenida Francisco del Paso y Troncoso

Eje 3 Oriente

Plutarco Elías Calles

Avenida Té

Calzada Ignacio Zaragoza

Río Churubusco

¿Qué días son los conciertos de Harry Styles?

Esta es la primera fecha de la gira "Together, Together Tour 2026" de Harry Styles, quien saltó a la fama con la agrupación One Direction, pero luego se consolidó como un artista solista, ya que fusionó pop, rock y soul con una estética visual nostálgica, además, atrajo al público con una energía escénica única y un estilo de show vibrante.

Después de poco más de tres años sin estar en México, Harry Styles regresa al país para ofrecer conciertos este 31 de julio, 1, 2, 4, 5, 7 y 8 de agosto de 2026.

Harry Styles reactiva economía en CDMX

La última visita de Harry Styles fue en 2022, por lo que su regreso es importante para sus fans y para la economía en la Ciudad de México. Según datos de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la CDMX, las presentaciones del cantante generarán una derrama económica de 2 mil 94 millones de pesos.

La venta de boletos es la principal fuente de ingresos, superando los mil 638 millones de pesos, no onstante, otros sectores también obtienen beneficios:

Hotelero: derrama económica de 299 millones 698 mil pesos

Gastronómico: incluye restaurantes y cafeterías, se prevé una captación superior a los 156 millones de pesos

Mayor actividad en transporte público y privado, plataformas de movilidad, venta de mercancía oficial y recuerdos

EPP