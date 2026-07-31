Tráfico vehicular

¿Mucho Tráfico para Cruzar? Así se encuentran Hoy 31 de Julio las Garitas de Tijuana

Las garitas de Tijuana presentan tiempos variables hoy viernes 31 de julio. Planifica tu cruce y mantente informado

Cruce Fronterizo en Tijuana Hoy: Tiempo de Espera en las GaritasFoto: N+

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Cruzar por Tijuana hoy puede tomar tiempo. San Ysidro y Otay con largas filas. Consulta reportes en vivo y planifica tu cruce.

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