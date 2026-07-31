Tráfico vehicular

Tiempo de Cruce a San Diego desde Mexicali Hoy 31 de Julio: Así Están las Garitas

¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Mexicali hoy 31 de Julio

Garitas de MexicaliTiempo de Cruce a San Diego desde Mexicali Hoy: Así Están las Garitas | Foto: N+

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Hoy, 31 de julio, las garitas de Mexicali tienen tiempos de espera de hasta 1 hora 10 minutos. Mantente informado y planifica tu cruce con anticipación.

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