Tráfico vehicular

Cruce Fronterizo en Tijuana Hoy 30 de Julio de 2026: Tiempo de Espera en las Garitas

Las garitas de Tijuana presentan tiempos variables hoy jueves 30 de julio. Planifica tu cruce y mantente informado

Garitas Tijuana VehicularFoto: N+

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¿Planeas cruzar por Tijuana hoy? Las garitas presentan tiempos variables: San Ysidro hasta 2h 20m, Otay 3h. Consulta reportes en vivo y planifica tu cruce.

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