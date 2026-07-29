Tráfico vehicular

Así Amanecen las Garitas de Tijuana Hoy 29 de Julio de 2026; Tiempo de Espera en la Línea

Las garitas de Tijuana presentan tiempos variables hoy miércoles 29 de julio. Planifica tu cruce y mantente informado

Garitas TijuanaFoto: N+
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+