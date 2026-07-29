Así Amanecen las Garitas de Tijuana Hoy 29 de Julio de 2026; Tiempo de Espera en la Línea
Las garitas de Tijuana presentan tiempos variables hoy miércoles 29 de julio. Planifica tu cruce y mantente informado
Las garitas de Tijuana presentan tiempos variables hoy miércoles 29 de julio. Planifica tu cruce y mantente informado
La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Tijuana este miércoles 29 de julio presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.
Línea normal (autos): 1 hora 15 minutos | 4 líneas abiertas
Sentri (autos): 20 minutos | 11 líneas
Ready Lane (autos): 1 hora 15 minutos | 4 líneas
Peatonal Normal: 1 hora | 20 líneas
Peatonal Ready Lane: 5 minuto | 1 línea
Peatonal normal: 15 minutos | 2 líneas
Ready Lane: 5 minutos | 5 línea
Línea normal (autos): 1 hora 30 minutos | 2 líneas
Sentri (autos): 20 minutos | 3 líneas
Ready Lane (autos): 1 hora 30 minutos | 2 líneas
Pearonal Normal: 30 minutos| 6 líneas
Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.
APG