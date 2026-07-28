Detienen a Pedro Ariel "N", Exdirector de Seguridad de Mexicali y a Mandos de la DSPM

El exdirector de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, Pedro Ariel "N", fue detenido la mañana de este martes durante un operativo encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México, en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Durante el despliegue también fueron cumplimentadas órdenes de aprehensión contra el excomandante Luis Alfonso "N" y diversos elementos en activo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM).

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, el exfuncionario y los policías son investigados por su probable participación en los delitos de desaparición de personas, robo de vehículo, asociación delictuosa y los que resulten.

La dependencia informó que la detención es resultado de una investigación y forma parte de las acciones coordinadas entre autoridades estatales y federales para combatir a los generadores de violencia y a servidores públicos que presuntamente participan en actividades delictivas.

La FGE precisó que la carpeta de investigación continúa abierta y que será la autoridad judicial la encargada de determinar la situación jurídica de los imputados, conforme al debido proceso.