Seguridad

Detienen a Pedro Ariel "N", Exdirector de Seguridad de Mexicali y a Mandos de la DSPM

La captura fue realizada por autoridades federales y estatales como parte de una investigación encabezada por la Fiscalía General del Estado

Detienen a Exdirector de Seguridad Pública de Mexicali y a Mandos Policiales por Diversos DelitosDetienen a Exdirector de Seguridad Pública de Mexicali y a Mandos Policiales por Diversos Delitos | Foto: FGE

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Autoridades federales y estatales arrestan a exfuncionarios de Mexicali por delitos de alto impacto. La justicia sigue su curso. Conoce los detalles de este caso.

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