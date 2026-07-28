Seguridad

Mujer de la Tercera Edad es Localizada Sin Vida en Santa Catarina, Nuevo León

El cuerpo de la mujer de la tercera edad fue localizado dentro de su propiedad, en la colonia Fama Cuatro

Mujer sin vida dentro de casaAutoridades investigan muerte de mujer dentro de propiedad. Foto: N+

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Impactante hallazgo en Santa Catarina: encuentran a mujer de la tercera edad sin vida en su casa. Vecinos alertaron por olores fétidos. Autoridades investigan. Más detalles pronto.

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