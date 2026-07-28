Mujer de la Tercera Edad es Localizada Sin Vida en Santa Catarina, Nuevo León

El cuerpo de una mujer de la tercera edad fue localizado en avanzado estado de descomposición al interior de su propiedad en la colonia Fama Cuatro, en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León. Fue la mañana de este 28 de julio cuando rescatistas confirmaron el hallazgo.

Fueron vecinos de la calle 13 de noviembre donde vecinos reportaron percibir olores fétidos que salían de una propiedad donde habitaba una mujer adulta, por lo que decidieron alertar a sus familiares, mismos que solicitaron la presencia de rescatistas para ingresar al domicilio.

A la llegada de los elementos de Protección Civil de Santa Catarina, se confirmó que al interior se encontraba la mujer de la tercera edad sin vida, por lo que de inmediato resguardaron el lugar para llevar a cabo las investigaciones correspondientes y determinar como habrían ocurrido estos hechos.

Identifican a mujer de la tercera edad localizada sin vida en la colonia Fama Cuatro

Vecinos de la mujer localizada sin vida, identificada como Alma, señalaron a las autoridades ya que llevaban varios días sin verla, por lo que no descartan que habría fallecido hace un par de días. Hasta el momento se desconoce su causa de muerte, pero autoridades de investigación no descartan que haya sido de manera natural.

El cruce de las calles 13 de noviembre y 8 de mayo continuará bajo resguardo durante un par de horas, mientras que agentes del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) llevan a cabo los trabajos correspondientes. Se espera que sea en las próximas horas que se revelen más datos sobre este caso.