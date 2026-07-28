Homicidios

Detienen a Sujeto por Presuntamente Matar a Balazos a un Hombre en Tlaxcala

Marco Antonio "N" habría asesinado a su víctima con un arma de fuego en San José Tetel comunidad del municipio tlaxcalteca de Yauhquemehcan.

Detenido Marco Antonio N Homicidio Hombre San José Tetel Yauhquemehcan TlaxcalaDetienen a Sujeto por Presunto Homicidio de Hombre en Yauhquemehcan, Tlaxcala. Foto: Facebook Fiscalía General de Justicia

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Marco Antonio 'N' detenido por presunto asesinato en San José Tetel, Tlaxcala. Las autoridades investigan el caso ocurrido en 2025. Conoce los detalles de esta noticia.

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