Detienen a Sujeto por Presuntamente Matar a Balazos a un Hombre en Tlaxcala

Este martes 28 de julio de 2026 se dio a conocer la detención de Marco Antonio “N”, presunto responsable del homicidio de un hombre en el municipio tlaxcalteca de Yauhquemehcan.

De acuerdo con las autoridades, el hoy detenido estaría relacionado con el hallazgo de una persona sin vida y con heridas ocasionadas con un arma de fuego en la comunidad de San José Tetel.

Detienen a Marco Antonio “N” por homicidio de hombre en Yauhquemehcan, Tlaxcala

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE) informó este martes sobre la detención de Marco Antonio “N” por el presunto homicidio de un hombre en el municipio de Yauhquemehcan.

La dependencia dio a conocer que el hoy conocido estaría relacionado con hechos ocurridos en 2025, cuando un hombre fue localizado sin vida con lesiones producidas por arma de fuego en la comunidad de San José Tetel.

Detienen a dos sujetos por homicidio de una persona en San Martín Texmelucan, Puebla

Este mismo martes se dieron a conocer las detenciones de José Eduardo "N" y Mario Alberto "N", investigados por el delito de homicidio calificado, cometido en el municipio poblano de San Martín Texmelucan.

La víctima se encontraba afuera de un taller mecánico de la colonia San Damián, cuando sostuvo una discusión con los ahora detenidos y otro hombre, quienes presuntamente le dispararon y después huyeron del lugar.

La víctima fue trasladada para recibir atención médica, sin embargo, falleció a consecuencia de las lesiones ocasionadas por proyectil de arma de fuego.

Con información de N+

GMAZ