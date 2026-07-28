Homicidios

Localizan Cuerpo Envuelto en una Lona y con Huellas de Violencia en Ciudad Juárez

Vecinos de la colonia Anáhuac reportaron un bulto envuelto en una lona debajo de un puente; se trataba del cuerpo de un hombre con visibles huellas de violencia.

La Víctima Presentaba Huellas de ViolenciaLa Víctima Presentaba Huellas de Violencia. Foto: N+

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Vecinos de la colonia Anáhuac descubren un bulto sospechoso: el cuerpo de un hombre con huellas de violencia. Fiscalía ya investiga.

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