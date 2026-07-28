Localizan Cuerpo Envuelto en una Lona y con Huellas de Violencia en Ciudad Juárez

Durante la madrugada de este martes 28 de julio, fue localizado el cuerpo de un hombre debajo de un puente, en el cruce de la calle Héroes del Carrizal y el bulevar Municipio Libre, en la colonia Anáhuac, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos del sector llamaron al número de emergencias 911 tras observar un bulto cubierto con una lona blanca y sujetado con cuerdas, por lo que solicitaron la presencia de las autoridades.

La Víctima Presentaba Huellas de Violencia

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar y confirmaron el hallazgo. Las autoridades informaron que el hombre se encontraba atado de las manos y presentaba visibles huellas de violencia.

Junto al cuerpo también fue localizada una maleta, la cual presuntamente habría sido utilizada para transportar a la víctima hasta ese sitio, por lo que el área fue acordonada.

Fiscalía Inició las Investigaciones