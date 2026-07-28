Hombre en Situación de Calle Muere Atropellado en Ciudad Juárez; Responsable Huyó

Durante la madrugada de este martes 28 de julio, un hombre en situación de calle murió tras ser atropellado en el cruce de las calles Xóchitl y Chapultepec, en la zona centro de Ciudad Juárez.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre presuntamente se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas en el cruce mencionado cuando, al intentar atravesar la vialidad, cayó y quedó inconsciente sobre la carpeta asfáltica.

Camión Pasó Sobre la Víctima

Posteriormente, un camión que circulaba sobre la calle Ingeniero David Herrera Jordán giró para incorporarse a la calle Xóchitl y pasó sobre el cráneo de la víctima, provocándole la muerte.

Tras el atropello, el conductor huyó del lugar sin detenerse, por lo que vecinos del sector dieron aviso al número de emergencias 911.

Buscan Identificar al Responsable

Elementos de la Coordinación General de Seguridad Vial acudieron al lugar y localizaron sin vida a un hombre de aproximadamente 40 años de edad, por lo que procedieron a resguardar el área.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado realizó las investigaciones correspondientes y el levantamiento de evidencias para esclarecer los hechos.

Las autoridades informaron que cerca del cruce existe una cámara de videovigilancia del programa Centinela, cuyas grabaciones podrían contribuir a identificar el camión involucrado y dar con el paradero de su conductor.