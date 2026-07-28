Accidentes

Hombre en Situación de Calle Muere Atropellado en Ciudad Juárez; Responsable Huyó

Un hombre en situación de calle perdió la vida luego de caer sobre la vía pública y ser atropellado por un camión, cuyo conductor huyó del lugar.

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En Ciudad Juárez, un hombre en situación de calle muere atropellado y el conductor huye. Cámaras de seguridad podrían ser clave para esclarecer los hechos. Infórmate más.

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