Accidentes

Adulto Mayor Cayó de la Azotea de su Casa y Murió: ¿Qué Pasó en Aragón?

Un accidente se registró hoy en la colonia Ampliación CTM Aragón. Te informamos qué pasó en la GAM

Adulto mayor muere al caer de azotea en colonia CRT Aragón el 28 de julio 2026.Adulto mayor muere al caer de azotea en colonia CRT Aragón el 28 de julio 2026. Foto: N+
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