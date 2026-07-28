Adulto Mayor Cayó de la Azotea de su Casa y Murió: ¿Qué Pasó en Aragón?

Un accidente se registró hoy 28 de julio de 2026 en la colonia Ampliación CTM Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), cuando un adulto mayor cayó de la azotea de su casa y murió.

La mañana de este martes se registró otro accidente en la misma alcaldía, cuando se incendió un consultorio dental en un edificio en la zona de Lindavista. El momento fue captado en video por N+.

¿Qué pasó en Aragón?

El reporte del accidente en Aragón se dio alrededor de las 10:30 horas de este martes, por lo que acudieron autoridades.

De acuerdo con el reporte oficial, “un hombre de la tercera edad se arroja desde el segundo piso de la azotea del domicilio. Cae en la vía pública, sangra de la cabeza. No cuentan con más datos de lo que en realidad sucedió”.

El accidente fue entre las calles 701 y 712, de la colonia Ampliación CTM Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero.

Según el informe, el adulto mayor tenía alrededor de 65 años de edad y la ausencia de signos vitales fue confirmada por personal médico que llegó en la ambulancia MX – 414 – D 6 de ERUM.

La zona fue acordonada, mientras vecinos de la zona salían a la calle para entender qué pasó. Algunos informaron que escucharon un fuerte golpe en la banqueta, por lo que acudieron al lugar y encontraron al adulto mayor tirado en la calle.