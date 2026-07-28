¿Qué Pasó en Lindavista Hoy? Video del Fuerte Incendio en Edificio

Bomberos de la Ciudad de México (CDMX) atendieron una emergencia hoy 28 de julio de 2026 en la zona de Lindavista, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Aquí en N+ te informamos qué pasó.

Este martes, la circulación en las inmediaciones de Montevideo y la avenida Politécnico se veía afectada, por lo que conductores se preguntaban qué pasó.

¿Qué pasó en Lindavista hoy?

Alrededor de las 6:30 se registró un incendio en una torre médica ubicada en el cruce de Montevideo y Río Bamba.

Los bomberos de la CDMX informaron que el incendio se registró en el cuarto piso del edificio, donde el fuego era visible al exterior.

Debido al incidente, la circulación en la zona fue cerrada y se permitió a los automovilistas circular por el carril del Metrobús.

En un video de N+ se puede observar el momento en que bomberos de la CDMX combaten el incendio en la torre médica de Lindavista.

Se registra un fuerte incendio en el cuarto piso de un edificio ubicado sobre Montevideo y Riobamba, alcaldía Gustavo A. Madero.



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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil confirmó que "no hubo lesionados" y dijo que a las 7:08 horas "se realizan trabajos de remoción y enfriamiento".

Luego de sofocar el incendio, se supo que el incendio se registró en un consultorio dental que se ubicaba en el cuarto piso del edificio en Montevideo.

Por último, los bomberos de la CDMX confirmaron que se realizó la evacuación de 28 personas y "ayudamos al descenso de dos personas ilesas que se encontraban en la parte superior del edificio. El fuego ha sido extinguido y realizamos labores de remoción y enfriamiento".