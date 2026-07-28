Marchas

Protesta por Examen de la UNAM Hoy: ¿Dónde Hay Bloqueo por Manifestación?

Habrá una manifestación por inconformidades sobre el examen de admisión a la UNAM; te contamos quiénes la llevarán a cabo y en dónde se concentrarán

Seleccionados por la unamAspirantes a la UNAM llevaron a cabo una marcha en inmediaciones de Ciudad Universitaria. Foto: Cuartoscuro

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