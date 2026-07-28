Protesta por Examen de la UNAM Hoy: ¿Dónde Hay Bloqueo por Manifestación?

Alumnos que resultaron seleccionados en el proceso de admisión a la licenciatura, llevarán a cabo hoy, 28 de julio de 2026, una protesta por el examen de la UNAM, en N+ te compartimos en dónde habrá bloqueos.

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), la concentración está programada para las 12:00 horas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Aspirantes Rechazados de la UNAM Protestan y Exigen Que Se Realice Un Nuevo Examen de Admisión

¿Dónde habrá bloqueos por la protesta de la UNAM?

Las autoridades prevén que la movilización se desarrolle en las inmediaciones de la Rectoría de la UNAM, aunque no se descarta que los participantes realicen una marcha al interior de Ciudad Universitaria.

En caso de avanzar, podrían registrarse afectaciones viales en:

Avenida Insurgentes Sur, frente a la Rectoría.

Circuito Escolar.

Vialidades internas de CU.

La protesta fue convocada por alumnos seleccionados en el Concurso de Licenciatura 2026 de la UNAM, quienes buscan que se respeten los resultados del examen de admisión aplicado en línea.

Los participantes manifestaron su rechazo a la posibilidad de que el proceso de selección sea repetido mediante una evaluación presencial y solicitaron que se mantengan los resultados publicados por la universidad.

Se estima una asistencia aproximada de 200 personas, aunque las autoridades advirtieron que la movilización podría generar cierres parciales durante su desarrollo.

Cabe señalar que el pasado 27 de julio, un grupo de aspirantes que no obtuvo un lugar en la UNAM realizó una manifestación en Ciudad Universitaria para exigir que el examen de ingreso a licenciatura se repitiera de manera presencial.

Durante esa protesta, los inconformes denunciaron presuntas irregularidades en la aplicación del examen en línea y recorrieron distintos puntos de Ciudad Universitaria con consignas para solicitar una revisión del proceso de admisión.

FBPT