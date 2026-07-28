Marchas HOY 28 de Julio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 28 de julio de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 3 concentraciones, 4 rodadas ciclistas y 11 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este martes en la capital del país.

Marchas

Cuauhtémoc

09:30 Horas.

La Gran Comisión Ferrocarrilera marchará de:

Torre del Caballito, en Avenida Paseo de la Reforma 10, Colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

Con destino a la Secretaría de Gobernación, en Abraham González 48, Colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Concentraciones

Coyoacán

12:00 Horas.

Alumnos seleccionados en el concurso de Licenciatura 2026 de la Universidad Nacional Autónoma de México, se concentrarán en:

Torre de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, en Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

Rodadas ciclistas

Coyoacán

07:00 Horas.

Ciclopolis rodarán de:

Avenida Miguel Ángel de Quevedo 287, colonia Romero de Terreros.

Con destino al Cuarto Dinamo, en Emilio Carranza, Colonia La Magdalena, alcaldía Magdalena Contreras.

Benito Juárez

21:20 Horas.

Amigos en Bici rodarán de:

Parque Hundido, en Avenida Insurgentes Centro, Colonia Extremadura Insurgentes.

Con destino al Primer Mirador del Ajusco, Colonia San Andrés Totoltepec, alcaldía Tlalpan.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 28 de julio de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ