Marchas

Marchas HOY 28 de Julio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para hoy en la Ciudad de México

Protesta en inmediaciones del Metro Universidad en la Ciudad de México.Foto: Cuartoscuro

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Hoy en CDMX: 1 marcha, 3 concentraciones y 4 rodadas ciclistas. Infórmate con la SSC para evitar sorpresas en tus desplazamientos.

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