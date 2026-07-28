¿Hay Bloqueo Hoy Martes 28 de Julio 2026 en la Autopista del Sol?

Las vacaciones de verano para los estudiantes del nivel básico de la Secretaría de Educación Pública (SEP) comenzaron oficialmente el 15 de julio y se espera que millones de familias salgan del Valle de México para disfrutar destinos turísticos como el puerto de Acapulco durante los próximos días a través de la Autopista del Sol, y en N+ te mantenemos al tanto de posibles afectaciones en esta vía.

El viaje hacia las playas del puerto guerrerense no está exento de posibles bloqueos, accidentes, manifestaciones o inclemencias del tiempo que afecten el tránsito vehicular, desde el inicio en la caseta de Tlalpan, hasta la costera Miguel Alemán.

Toda esa extensión de la Carretera Federal 95D es conocida como la Autopista del Sol. No obstante, tiene varios tramos y, para algunos, el comienzo de la vía es a partir de Cuernavaca, Morelos.

Los vacacionistas deben pasar por al menos cinco casetas antes de llegar a la ciudad costera, cuyos costos actuales ya te contamos en otra nota.

¿Hay afectaciones en la Autopista del Sol?

La circulación puede complicarse por diversos factores a lo largo del trayecto.

Estas son las situaciones más recientes reportadas del 27 de julio de 2026:

19:31 Horas. Después de la atención de un incidente se restableció la circulación en la autopista Cuernavaca-Acapulco a la altura del kilómetro 168 en dirección a Cuernavaca.

19:32 Horas. En el Libramiento Cuernavaca, a la altura del km 86, dirección Acapulco. Se registró reducción de carriles laterales por atención de un accidente.

23:40 Horas. Reducción de carriles laterales por atención de un choque contra el muro central, en el Libramiento Cuernavaca, en el km 94, dirección Acapulco.

En tanto este 28 de julio de 2026 se registraron los siguientes incidentes:

00:15 Horas. Del kilómetro 26 al 27 de la autopista México-Cuernavaca se registró lluvia.

00:52 Horas. Se restableció la circulación en el Libramiento Cuernavaca, a la altura del km 94, dirección Acapulco, después de que el accidente en carriles laterales fue atendido.

Cobro de peaje

Además, para que lo tomes en cuenta, CAPUFE informó que a partir del 15 de julio de 2026 en la Caseta de Tlalpan el cobro del peaje se realiza de la siguiente manera.

En efectivo por los carriles centrales.

Con TAG en todos los demás carriles.

Con información de Capufe.

LECQ