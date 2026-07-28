Movilidad

¿Hay Bloqueo Hoy Martes 28 de Julio 2026 en la Autopista del Sol?

En este periodo vacacional te contamos si hay afectaciones en la autopista para que puedas planear tu trayecto en caso de ocupar la vía

Autopista del SolFoto: @GN_Carreteras

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¿Bloqueos en la Autopista del Sol? Infórmate sobre las últimas afectaciones y asegúrate de un viaje seguro hacia Acapulco.

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