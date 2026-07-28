Seguridad

Casos de Despojo en Colonia Del Valle: Surgen Más Testimonios de Afectados

Luego de que vecinos de la colonia Del Valle lograron impedir el presunto despojo de otra vivienda, surgieron más testimonios de familias que aseguran haber vivido situaciones parecidas

La casa de Matías Romero 18 sigue cerrada por la Fiscalía y se encuentra vigilada por elementos de la SSC.Foto: N+

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Despojos en Colonia Del Valle: testimonios de afectados revelan un modus operandi alarmante. La comunidad exige justicia y acción de las autoridades.

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