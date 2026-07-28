Casos de Despojo en Colonia Del Valle: Surgen Más Testimonios de Afectados

Hace nueve años, la vida de la señora Carmen Madera cambió por completo. La casa que había pertenecido a su abuela, el número 412 de la calle Nicolás San Juan, lugar donde crecieron los recuerdos de toda una familia, dejó de estar en sus manos.

“El día 21 de febrero de 2017 se metieron a la casa de mi abuela, que también es propiedad de nosotros a invadir, era muy temprano, eran las 6 de la mañana y me avisaron que se estaban metiendo con armas y todo y dijeron que era su propiedad y que se las habían vendido, eso es mentira, nosotros tenemos todos los registros y papeles y todo”, afirmó.

Desde entonces, asegura, ha recorrido oficinas, presentado denuncias y esperado una respuesta que nunca llegó.

“La fiscalía va, pone sus sellos, pero no hace nada, nada más los pone y ya”, agregó la señora Carmen.

Con ayuda de personal del Registro Público de la Propiedad, dice, los supuestos nuevos dueños cambiaron el título de propiedad o escrituras de la casa.

Otros casos

Hoy, su historia ya no es un caso aislado.

Después de que vecinos de la colonia Del Valle lograron impedir el presunto despojo de otra vivienda, comenzaron a surgir más testimonios de familias que afirman haber vivido situaciones similares.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Víctima de Despojo Narra Modus Operandi de Invasores en la Colonia del Valle, CDMX

Modus operandi

El modus operandi de los delincuentes inicia desde el aire, usa drones para detectar los movimientos en las casas; en donde están vacías o viven adultos mayores solos.

Como lo refiere Alicia Camps, de la Comisión de Participación Comunitaria, de la colonia Del Valle:

“Día uno tocan, vuelven a tocar y cuando ven que nadie responde van por un cerrajero y por un camión de mudanzas y entonces fíjate tú si estás de vacaciones o en el hospital o en cualquier cosa, cuando llegas y te encuentras con la desagradable noticia que tu llave no abre"

Ante la presión vecinal y las manifestaciones de los últimos días, la Fiscalía de la Ciudad de México, convocó a todas las personas que aseguran haber sido víctimas de despojo en la colonia Del Valle a una reunión este miércoles a las 11 de la mañana.

“Las personas que quieran acudir pues, aprovecha lo único que tienes que llevar tu denuncia, tus escrituras de tu predio invadido”, indicó Camps.

Sobre la casa de Matías Romero 18, la mujer que invadió, quien de acuerdo con los vecinos se llama Virginia Vázquez García, mediadora del Poder Judicial, encargada de negociar asuntos mercantiles y que fue detenida, a petición de los vecinos, quedó en libertad.

La casa sigue cerrada por la Fiscalía quien tiene la investigación del caso y se encuentra vigilada por elementos de Seguridad Ciudadana.

La exigencia es clara: que las denuncias no permanezcan archivadas y que se investigue a quienes, presuntamente, integran redes dedicadas al despojo de inmuebles.

Con información de Guadalupe Madrigal.

LECQ