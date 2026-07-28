Reportan Personas Atrapadas en Centro Comercial de Kumamoto Tras Terremoto en Japón Hoy

Muchas personas quedaron atrapadas este martes dentro de un centro comercial en Kumamoto, Japón, donde se registró una explosión, luego de un terremoto magnitud 6.8 en el suroeste del país, según reportes preliminares.

El Servicio Geológico de los Estados Unidos informó en un inicio que la magnitud del terremoto era de 7.1 y minutos más tarde ajustó a 6.8.

"Tenemos conocimiento de los informes sobre una explosión", declaró un agente de la policía local a la AFP tras el incidente en un centro comercial Aeon Mall en Kumamoto, y añadió que no tenía "ni idea" de los daños causados ​​ni de si hubo heridos.

Posteriormente, la cadena TBS indicó que hay un número "considerable" de fallecidos en el centro comercial. La policía declaró a la AFP que no podía confirmar si se habían producido víctimas mortales en el centro comercial de la ciudad de Kashima.

Según los bomberos, hay personas heridas que están siendo trasladadas a hospitales.

En imágenes publicadas por la emisora NHK puede verse la plaza, ubicado en la localidad de Kashima, con parte de la pared desprendida y el tejado colapsado.

Según información de las autoridades citada por la cadena estatal, al menos 12 viviendas colapsaron y cuatro personas se encuentran atrapadas en la prefectura.

¿Cuáles son los principales daños?

Además de la explosión, se reportaron hasta siete incendios en toda la prefectura tras el temblor, al que siguieron una serie de sismos de menor intensidad en la zona.

NHK mostró imágenes de algunas viviendas y edificaciones derrumbadas, además de carreteras dañadas en varios puntos de la región.

Miles de personas permanecen sin electricidad en la zona, y las autoridades han pedido a la población que esté alerta por la posibilidad de que se produzcan nuevos temblores.

Previamente, la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres de Japón dijo que no había reportes de daños en las principales instalaciones públicas e infraestructura de la región, aunque las autoridades aún estudiaban el alcance de los daños por el terremoto.

Los departamentos locales de bomberos recibieron muchas llamadas de emergencia.

La Autoridad de Regulación Nuclear de Japón dijo que no se encontraron anomalías en tres centrales nucleares cercanas a causa del terremoto.

Los trenes bala Shinkansen y los trenes locales en Kyushu se suspendieron para hacer controles de seguridad, mientras que la pista del Aeropuerto Aso Kumamoto fue cerrada, sin “perspectivas de reanudar las operaciones”, según un aviso en el sitio web del aeropuerto.

El Ministerio japonés de Defensa dijo que envió aeronaves a la zona para evaluar la situación.

Kumamoto fue golpeada por un terremoto mortal en 2016 que dejó más de 50 muertos, 1,800 heridos y decenas de miles de viviendas dañadas o destruidas.

ASJ