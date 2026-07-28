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Reportan Personas Atrapadas en Centro Comercial de Kumamoto Tras Terremoto en Japón Hoy

El Servicio Geológico de Estados Unidos dijo inicialmente que el terremoto tenía una magnitud de 7.1, pero posteriormente ajustó a 6.8

Japón KumamotoLos departamentos locales de bomberos recibieron muchas llamadas de emergencia. Foto: Reuters.

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Explosión tras terremoto de 6.8 en Kumamoto deja personas atrapadas en centro comercial. Autoridades investigan daños mientras se suspenden trenes y vuelos. ¿Qué más se sabe?

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