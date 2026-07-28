Marchas

Marcha de Ferrocarrileros Hoy en CDMX: Zona con Bloqueos por Manifestación

Este martes, la marcha de ferrocarrileros comenzará desde temprano; estas son las calles afectadas

marcha de ferrocarrilerosEste martes, habrá una marcha de ferrocarrileros en la CDMX. Foto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+