Marcha de Ferrocarrileros Hoy en CDMX: Zona con Bloqueos por Manifestación

Hoy, 28 de julio de 2026, habrá afectaciones viales desde temprano, en N+ te indicamos cuál será la zona con bloqueos por la marcha de ferrocarrileros.

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la CDMX, iniciará desde las 9:30 horas.

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¿Dónde será la marcha de ferrocarrileros hoy?

El punto de reunión será la Torre del Caballito, ubicada sobre Avenida Paseo de la Reforma número 10, colonia Tabacalera, desde donde los manifestantes partirán hacia la Secretaría de Gobernación (Segob), localizada en Abraham González número 48, colonia Juárez.

Debido al recorrido, se prevén afectaciones en vialidades de la zona centro, principalmente en:

Paseo de la Reforma.

Abraham González.

Calles aledañas en las colonias Tabacalera y Juárez.

Los integrantes de la Gran Comisión Ferrocarrilera informaron que la marcha tiene como objetivo respaldar la solicitud de un Plan de Justicia Social para el sector ferroviario. Entre sus peticiones están:

Que el Gobierno Federal apruebe un Plan de Justicia Social para los trabajadores ferrocarrileros.

Que en el próximo Proyecto de Presupuesto de Egresos se incluya una partida destinada a financiar dicho plan.

La creación de un Padrón Único de Trabajadores Ferrocarrileros con un enfoque incluyente y solidario.

La movilización contará con el apoyo de la Fraternidad de Rieleros y del Movimiento Nacional de Ex Ferrocarrileros.

FBPT