¿Sí Se Va a Suspender Línea Si No Registro Mi Celular? Esto Pasará con Tu Número

José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, aclaró hoy 28 de julio 2026si se suspenderán las líneas de los números celulares que no se registren y qué pasará con el servicio.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) recién actualizó el calendario para registrar las líneas de teléfono celular y no perder el servicio, de acuerdo con el último dígito del número.

El primer número que vence su plazo es el que termina con 0, pues el límite para registrarlo es el 15 de agosto, por lo cual surgió la duda sobre si efectivamente se suspenderá el servicio si no se cumple con el proceso.

De acuerdo con el calendario del la CRT, el plazo límite para el registro de líneas de teléfono celular queda de la siguiente forma:

0: 15 agosto

1: 31 agosto

2: 15 septiembre

3: 30 septiembre

4: 15 octubre

5: 31 octubre

6: 15 noviembre

7: 30 noviembre

8: 15 diciembre

9: 31 de diciembre

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¿Cuántas líneas de celular se han registrado?

José Antonio Peña Merino dijo este martes que el registro de líneas "es un esfuerzo que se centra más en líneas de prepago, donde estimamos alrededor de 40 millones de líneas de prepago vinculadas".

Y confirmó que "al momento, hay 68 millones de líneas vinculadas, es importante recordar que esta vinculación la hacen empresas de telefonía, no es una acción del gobierno y únicamente resguardan nombre y CURP para vincularlo al número".

¿Sí se suspenderán los números que no se registren?

Peña Merino aclaró la duda sobre qué pasará con las líneas de celular que no se registren, durante su participación en la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional de este martes.

El titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones informó que "se tomó la decisión de mantener el registro durante los meses subsecuentes a partir del último dígito de cada número, por ejemplo, si termina en 0 el plazo se vence el 15 de agosto y lo que ocurre es un plazo de 72 horas o si hay una recarga en ese momento tendrá que hacer el registro", y así será con los siguientes dígitos.

Por otra parte, aseguró que "quienes tienen un plan ya están vinculadas (las líneas) porque al realizar la adquisición dan el nombre y demás (información)".

Y aclaró que el registro de líneas de celular "es un esfuerzo que se centra más en líneas de prepago, donde estimamos alrededor de 40 millones de líneas de prepago vinculadas".