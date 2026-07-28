Sociedad

¿Sí Se Va a Suspender Línea Si No Registro Mi Celular? Esto Pasará con Tu Número

José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, aclaró qué sucederá cuando se venza el plazo para registrar la línea de tu celular

Personas revisan su teléfono celular dentro de vagón del Metro CDMX.Personas revisan su teléfono celular dentro de vagón del Metro CDMX. Foto: Cuartoscuro

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¿Sabías que podrías perder tu línea celular si no la registras? José Antonio Peña Merino explica qué pasará con los números no registrados. ¡Infórmate antes de que sea tarde!

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