¿Quiénes Deben Registrar Primero su Número Celular para No Perder Servicios? Revisa Fecha Límite

Si no has registrado tu línea telefónica, aquí te decimos cuándo es la fecha límite para que realices el trámite

Registro de teléfono celularUsuarios de telefonía celular. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¡Atención! Si no has registrado tu celular, podrías perder servicios. Descubre quién debe hacerlo primero y la fecha límite según tu número.

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