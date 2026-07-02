¿Quiénes Deben Registrar Primero su Número Celular para No Perder Servicios? Revisa Fecha Límite

¿Ya registraste tu teléfono celular? Si no lo has hecho, esta información te interesa: El Gobierno de México dio una prórroga para realizar el trámite. En N+, te decimos quién debe hacerlo primero, de acuerdo con el nuevo calendario para vincular la línea telefónica con tu CURP.

¿Por qué debes registrar tu línea telefónica?

El Gobierno de México argumentó que por cuestiones de seguridad, los números telefónicos deben estar a nombre de una persona, a fin de eliminar el anonimato que ha permitido que se realicen delitos como fraude o extorsión, a manos de la delincuencia.

Ahora, en caso de que se cometa algún delito relacionado con la línea telefónica, las autoridades podrían solicitar la información a las compañías telefónicas, de acuerdo con las disposiciones que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Con el registro de las lineas telefónicas, vinculadas con la Clave Única de Registro de Población (CURP), “México dejará de ser uno de los pocos países que permitía adquirir un chip sin identificación, y se suma a esta práctica internacional vigente en 166 países”, según la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

La CRT explicó que el registro no lo realiza el Gobierno, sino las compañías telefónicas, quienes asocian nombre y CURP del usuario al número de celular, eliminando cualquier otro dato o imagen usado durante el proceso de vinculación.

¿Qué pasa si no registras tu línea telefónica?

Si no registras tu línea telefónica antes de la fecha límite, las compañías te suspenderán el servicio y solo podrás realizar llamadas a números de emergencia, de atención ciudadana y a tu compañía telefónica. Además, recibirás alertas en caso de sismo.

Calendario para registro de líneas telefónicas

A continuación, te informaos cómo quedó el nuevo calendario para el registro de las lineas telefónicas, para que sepas cuál es tu fecha límite.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones publicó el calendario e indicó que las "líneas de prepago" tendrán una fecha límite asignada conforme al último dígito del número telefónico y son las siguientes:

15 de agosto 2026: 0 (cero).

31 de agosto 2026: 1.

15 de septiembre 2026: 2.

30 de septiembre 2026: 3.

15 de octubre 2026: 4.

31 de octubre 2026: 5.

15 de noviembre 2026: 6.

30 de noviembre 2026: 7.

15 de diciembre2026: 8.

31 de diciembre 2026: 9.

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Cabe destacar que si vinculas tu línea después de la fecha límite, la compañía telefónica restablecerá todos los servicios, como las llamadas, los mensajes y los datos móviles.