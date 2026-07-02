Cristiano Ronaldo y Luka Modric se Enfrentan por su Capítulo Final en un Mundial

Los futbolistas compartieron seis temporadas en el Real Madrid y han mantenido una buena relación a pesar de sus personalidades contrapuestas

Cristiano Ronaldo Luka ModricRonaldo y Modric, que compartieron seis temporadas en el Real Madrid, han mantenido una buena relación a pesar de sus personalidades contrapuestas. Foto: Reuters.

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

El duelo entre Portugal y Croacia en Toronto no solo es un partido, es el capítulo final de Ronaldo y Modric en un Mundial. ¿Quién avanzará en su última gran cita?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+