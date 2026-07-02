Cristiano Ronaldo y Luka Modric se Enfrentan por su Capítulo Final en un Mundial

Cristiano Ronaldo y Luka Modric, antiguos socios del Real Madrid y veteranos capitanes que se resisten al tiempo, se enfrentarán este jueves en Toronto en una eliminatoria que para Portugal y Croacia significa seguir en carrera en el Mundial 2026 hacia Octavos, o parar, como tendrá que hacer alguno de ellos.

La Selección de los Escudos y los Vatreni jugarán el partido más cargado de simbolismo de los Dieciseisavos de Final del Mundial, un cruce que decidirá el rival del vencedor de la serie entre España y Austria y que ha desbordado la expectación en una ciudad con comunidades portuguesa y croata muy arraigadas.

Lo que el Real Madrid unió durante tantos años, Toronto lo separará ahora. Ronaldo, de 41 años, disputa su sexto Mundial. Modric, que cumplirá 41 en septiembre, juega el quinto. Ninguno ha levantado la Copa del Mundo y solo uno podrá seguir persiguiendo el último título que falta en sus carreras.

Ronaldo y Modric, que compartieron seis temporadas en el Real Madrid, han mantenido una buena relación a pesar de sus personalidades contrapuestas.

En septiembre de 2024, cuando los dos se enfrentaron en un partido de la Liga de Naciones entre Portugal y Croacia, Ronaldo declaró entre risas:

"Los viejos siguen jugando. Es precioso, es futbol. Son momentos que guardamos en nuestros corazones para siempre".

Y cuando Modric salió del Real Madrid, el portugués escribió en sus redes sociales: "Gracias por todo, Luka. Fue un honor compartir tantos momentos contigo en el club. Mucho éxito para tu futuro".

Por su parte, el centrocampista croata declaró en 2023 que CR7 había sido el mejor futbolista con el que ha jugado.

"Lo más especial de Cristiano Ronaldo es su ética de trabajo. Siempre quiere más y más, nunca está contento con lo que hace", explicó.

¿Cómo llegan Portugal y Croacia?

Portugal llega al duelo contra Croacia con más talento que certezas.

El equipo de Roberto Martínez fue segundo del Grupo K, por detrás de Colombia, después de empatar con la República Democrática del Congo, golear por 5-0 a Uzbekistán y cerrar la fase con un 0-0 ante Colombia que reactivó las dudas sobre su juego.

João Félix pidió calma en la concentración lusa y defendió que dos empates no significan una pérdida de confianza.

También salió al paso del debate sobre Cristiano, autor de dos goles ante Uzbekistán, pero apenas visible frente a Colombia. Para Martínez, sin embargo, el capitán sigue siendo el eje emocional y ofensivo de una selección con Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, Rafael Leão y João Neves.

Croacia llega con menos brillo, pero con el oficio habitual de las grandes noches. Fue segunda del Grupo L, por detrás de Inglaterra, después de reponerse con victorias ante Panamá y Ghana.

Ante los africanos, Modric volvió a aparecer cuando más lo necesitaba su equipo, con una asistencia del gol decisivo que sostuvo la supervivencia croata.

Zlatko Dalic buscará bajar el ritmo del partido con Modric y Mateo Kovacic, protegerse con Josko Gvardiol y castigar a Portugal en transiciones o acciones a balón parado. La duda es si Croacia podrá resistir físicamente ante una Portugal más profunda y vertical.

El ambiente también pesará. Toronto ya fue territorio croata en la fase de grupos, con miles de aficionados y una bandera gigante de camino al estadio. Esta vez se sumará la comunidad portuguesa, 140 mil en el área metropolitana de Toronto, que vive como histórico el regreso de su selección a la ciudad.

Alineaciones probables:

Portugal: Diogo Costa; Diogo Dalot, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo y Rafael Leão.

Seleccionador: Roberto Martínez.

Croacia: Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Josip Sutalo, Josko Gvardiol, Marin Pongracic; Mateo Kovacic, Luka Modric, Mario Pasalic; Nikola Vlasic, Andrej Kramaric e Ivan Perisic.

Seleccionador: Zlatko Dalic.

Estadio: Toronto Stadium, en Toronto (Canadá) a las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

ASJ