México vs Inglaterra: Duelo de Goleadores entre Raúl Jiménez y Harry Kane en Octavos

El partido de octavos de final entre México e Inglaterra enfrentará a dos referentes en el ataque: Raúl Jiménez y Harry Kane

Raúl Jiménez y Harry Kane ya se han enfrentado antes en la Premier LeagueRaúl Jiménez y Harry Kane ya se han enfrentado antes en la Premier League. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

¡Choque de titanes! Raúl Jiménez y Harry Kane se enfrentan en octavos del Mundial 2026. ¿Podrá el 'Lobo Mexicano' superar al 'Hurrikane'? Descubre quién se llevará la gloria en este duelo de goleadores.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+