México vs Inglaterra: Duelo de Goleadores entre Raúl Jiménez y Harry Kane en Octavos

Una vez que le ganó con sufrimiento a la República Democrática del Congo, la Selección de Inglaterra será el próximo rival de México en octavos de final del Mundial 2026. Así que el próximo domingo habrá un choque de estilos diferentes en la cancha, pero también un duelo de goleadores: Raúl Jiménez vs Harry Kane.

La Selección Mexicana pone sus esperanzas en Raúl Jiménez, quien llegó a esta Copa del Mundo en plena madurez. No es su momento top, pero sí mantiene el olfato goleador y ya suma 2 tantos en el torneo: 1 ante Sudáfrica y otro frente a Ecuador.

Una de las ventajas que tiene Jiménez para el duelo contra Inglaterra es que ya conocé a los jugadores de esa selección y además se ha enfrentado a ellos en la Premier League en varias ocasiones, luego de su paso por el Wolverhampton y el Fulham.

Con su estatura de 1.90, Raúl es una buena opción para pelear balones aéreos a la zaga británica, en la que son titulares Marc Guehi (1.82) y Ezri Konsa (1.83) y John Stones (1.88). A todos ellos ya los ha enfrentado y le ha marcado goles a sus equipos en la Liga Inglesa.

A sus 35 años de edad, Jiménez lleva 68 goles anotados en la Premier League, de los cuales hizo 40 con la playera del Wolverhampton en 5 años y los restantes 28 con el Fulham, donde estuvo tres temporadas.

Con la Selección Mexicana, Raúl suma 48 anotaciones que lo ubican como el segundo goleador histórico. El máximo anotador es Javier Hernández, con 52 tantos. Así que el “Lobo Mexicano” quiere seguir anotando para superar al “Chicharito” y, por qué no, contribuir a la victoria sobre Inglaterra en este Mundial.

México vs Inglaterra: Duelo de Goleadores entre Harry Kane y Raúl Jiménez en Partido de 8vos del Mundial 2026

Del lado inglés, Harry Kane luce como una auténtico huracán a la ofensiva: suma 84 anotaciones en 117 partidos con la Selección de Inglaterra y es el máximo goleador histórico.

Conocido con el apodo de “Hurrikane”, el 9 de Inglaterra se forjó como artillero en el Tottenham inglés: marcó 280 goles en 435 partidos, pero no logró ningún título de Liga. De hecho se hablaba de su mala suerte, porque no lograba levantar trofeos pese a su talento.

Y con la Selección de Inglaterra le pasó lo mismo: perdió dos finales de la Eurocopa, en el 2020 ante Italia y en el 2024 frente a España.

Fue hasta que llegó al Bayern Munich alemán que pudo consagrarse como campeón: Ya levantó 2 títulos de la Bundesliga, 1 Copa de Alemania y 1 Supercopa. La reciente temporada la cerró con 61 goles en las distintas competencias en las que participó su equipo.

Con 32 años de edad y 1.88 de estatura, Harry Kane quiere agigantarse ante México para seguir con sus aspiraciones de ser campeón con Inglaterra, una de las tareas pendientes que le quedan antes de retirarse.

Pero Kane sabe que el duelo contra el Tricolor no será sencillo, como dijo luego de la eliminatoria contra el Congo: “El siguiente partido será aún más difícil: contra México, en México, qué juego tan extraordinario nos espera”.

Para el encuentro contra México, Harry llegará muy motivado luego de marcar los dos goles de la victoria ante el Congo (2-1) en 16avos de final. Así que en esta Copa del Mundo ya suma 5 anotaciones y quiere más. De la zaga mexicana dependerá que esa racha llegue a su fin.

Con información de N+