Ingeniero Muere Electrocutado Dentro de Plaza Comercial en Juárez, Nuevo León

Un ingenerio murio luego de recibir una descarga eléctrica cuando se encontraba laborando al interior de un centro comercial ubicado sobre la avenida Eloy Cavazos y San Roque, en el municipio de Juárez, Nuevo León. Los hechos fueron reportados la tarde de este martes 18 de agosto.

Los hechos ocurrieron dentro de un cuarto eléctrico de un supermercado, lugar donde se llevaban a cabo pruebas en una máquina. Tras realizar una mala maniobra, el ingeniero recibió una descarga eléctrica. Al percatarse de la situación, compañeros del fallecido de inmediato solicitaron el apoyo de rescatistas.

Hasta este punto llegaron elementos de Protección Civil de Juárez, quienes de inmediato realizaron las labores necesarias para reanimar al ingeniero. Minutos más tarde, rescatistas confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Elementos de rescate resguardaron este centro comercial para comenzar con las labores necesarias. Se espera que durante las próximas horas a este punto arribe personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales para realizar el levantamiento del cuerpo.

La persona fallecida no ha sido identificada, pero rescatistas informaron que tendría entre 35 a 40 años de edad. En en el lugar de accidente permaneció el resto del equipo de trabajo, mismo que será interrogado para determinar como sucedieron los hechos y confirmar que se trataría de un accidente laboral.