Accidentes

Ingeniero Muere Electrocutado Dentro de Plaza Comercial en Juárez, Nuevo León

La persona fallecida se encontraba laborando dentro del cuarto eléctrico de un supermercado

Muere ingenerio en plaza comercialEl ingeniero muiró electrocutado al interior de una plaza comercial. Foto: N+

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Autoridades ya investigan como sucedió el accidente laboral que dejó a un ingeniero eléctrico sin vida, al interiro de una plaza comercial en Juárez

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