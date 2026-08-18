Asteroide 9 Metis: Este Día de Agosto Estará Más Cerca de la Tierra; Así Puedes Verlo

En los próximos días el asteroide 9 Metis tendrá su mayor acercamiento a la Tierra. Te decimos cómo podrás ver este objeto astronómico. Con 190 kilómetros de diámetro, 9 Metis es uno de los cuerpos más grandes del cinturón de asteroides, y también uno de los objetos más buscados por los aficionados a la astronomía.

Entre Marte y Júpiter se ubica el cinturón de asteroides, una franja poblada por aproximadamente un millón de cuerpos con tamaño que van desde los cientos de metros hasta los cientos de kilómetros. El mayor cuerpo de esta zona del sistema solar es Ceres, un planeta enano con 950 kilómetros de diámetro, aproximadamente un cuarto de la Luna.

En este cinturón se encuentra 9 Metis, uno de los mayores asteroides de la región. Fue descubierto en 1848 y desde entonces se ha convertido en uno de los objetos más examinados por los aficionados a la astronomía.

El asteroide cuenta con un diámetro de 190 kilómetros, diez veces más grande que el asteroide que exterminó a los dinosaurios. Es apenas más pequeño que el estado de Hidalgo, que tiene un ancho de 194 kilómetros.

El próximo 28 de agosto, 9 Metis se ubicará en oposición al Sol, que ocurre cuando la Tierra y un objeto exterior se alinean con el Sol. Cuando un objeto está en oposición es el mejor momento para observarlo, pues el Sol le ilumina de forma directa y sin interrupciones.

Ese día, 9 Metis se ubicará a 1.3 unidades astronómicas, a 194 millones de kilómetros. La unidad astronómica indica la distancia media entre la Tierra y el Sol, aproximadamente 149 millones de kilómetros, y se emplea para medir distancias en la astronomía.

El objeto será fácilmente observable desde la Tierra pero, eso sí, no podrás verlo a simple vista. No obstante tampoco hará falta tener un sofisticado telescopio. Para admirar a 9 Metis solo harán falta unos binoculares de alcance medianos, apropiados para la observación astronómica. Los de denominación 10x50 son idóneos para este propósito.

No solo el 28 de agosto, sino toda esa semana, 9 Metis tendrá una magnitud aparente de +9.2. En astronomía, la magnitud aparente mide el brillo de un objeto. Esta escala va de número negativos, para objetos muy brillantes (como la Luna, con -12), a números positivos, para objetos muy tenues (como Neptuno, con +8).

Un objeto que se puede ver con dificultades a simple vista es Urano, con una magnitud aparente de +6. Más allá de ese punto, es indispensable tener unos binoculares.

Para admirar 9 Metis deberás apuntar hacia la constelación de Acuario. El periodo para observar este asteroide se extenderá hasta mediados de septiembre, aunque para ese entonces su brillo será menor.