Astronomía

Asteroide 9 Metis: Este Día de Agosto Estará Más Cerca de la Tierra; Así Puedes Verlo

Uno de los asteroides más grandes se ubicará en oposición al Sol y podrá ser observado fácilmente desde la Tierra, te explicamos cómo verlo

Ilustración de un asteroideAsteroide 9 Metis se acerca a la Tierra. Foto: Reuters

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