¿A Qué Hora Será el Eclipse Lunar de Agosto 2026 y Con Qué Fenómeno Astronómico Coincidirá?

La agenda astronómica de agosto continuará deleitando a los amantes de la Luna, las estrellas y el cosmos. Tras el eclipse del pasado miércoles 12, un nuevo evento cósmico está en puerta: el eclipse lunar 2026, y en N+ te damos detalles sobre la hora en qué iniciará.

Los eclipses son esos fenómenos astronómicos que generan gran interés entre la población por su belleza y trayectoria en el cielo. Y en una nota previa ya te adelantamos la fecha del siguiente eclipse que sí será visible en México.

Esto, luego de que el eclipse del pasado 12 de agosto de 2026 sólo se vio en Groenlandia, Islandia, Norte de Rusia, el Océano Atlántico, España y Portugal en su fase de totalidad.

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La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) confirmó que la noche del 27 de agosto de 2026 tendrá lugar el eclipse lunar parcial.

Mientras que el sitio especializado Starwalk confirmó que las mejores condiciones de observación se darán en México, Centroamérica y gran parte de Sudamérica.

Un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra se coloca entre la Luna y el Sol, y su sombra cae sobre la superficie del Satélite terrestre, atenuándolo. Cada eclipse es visible sólo desde la mitad de la Tierra.

Durante este evento, cerca del 96% de la Luna estará cubierta y la zona de sombra adquirirá un tinte rojizo, marrón o cobrizo. Razón por la que también se le conoce como "Luna de Sangre".

Al respecto, el Centro Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación del Gobierno de México agregó que la hora exacta en la que iniciará el eclipse parcial de la Luna será a las 19:23 horas del 27 de agosto (tiempo del Centro de México).

De acuerdo con el INAOE, los horarios de las fases del eclipse parcial lunar de agosto 2026 quedarán de la siguiente manera:

Inicio Fase Penumbral: 19:23 horas del 27 de agosto 2026.

Inicio Fase Parcial: 20:33 horas del 27 de agosto 2026.

Máximo de la Fase de Parcialidad: 22:23 horas del 27 de agosto 2026.

Finaliza la Fase Parcial: 23:52 horas del 27 de agosto 2026.

Finaliza la Fase Penumbral: 01:01 horas del 28 de agosto de 2026.

Y si te estás preguntando con qué fenómeno astronómico coincidirá, la NASA confirmó que este tipo de eventos astronómicos sólo ocurre durante la Luna Llena, que en agosto 2026 está calendarizada para el 27 del mes.

Será ese noche cuando el eclipse lunar parcial dejé ver la "Luna de Sangre". Por si aún no lo tenías claro, el mismo fenómeno que hace que el cielo se vea azul, provoca que la luna adquiera el tono rojizo durante el eclipse.

Esto porque la luz solar parece blanca, pero en realidad contiene una gama de colores, con distintas propiedades. Mientras la luz azul se dispersa con relativa facilidad, la luz rojiza viaja en forma más directa a través del aire.

SARR