Astronomía

¿A Qué Hora Será el Eclipse Lunar de Agosto 2026 y Con Qué Fenómeno Astronómico Coincidirá?

La agenda astronómica de agosto 2026 tiene calendarizado un eclipse que sí será visible en México, y aquí te contamos los detalles de los horarios de sus fases

Eclipse Lunar Agosto 2026. A qué hora inicia y con qué fenómeno coincideNo sólo eclipse solar, este mes también habrá un eclipse lunar y aquí te contamos con qué fenómeno astronómico coincidirá. Foto: Reuters.

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